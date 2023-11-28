Ganjar Disambut Gegap Gempita Warga Merauke di Hari Pertama Kampanye

MERAUKE - Ganjar Pranowo, Capres nomor urut 3 membuka kampanye hari pertama di tanah Papua, tepatnya di Merauke, daerah ujung Timur Indonesia. Ia mendapat sambutan hangat saat mendarat di Bandara Internasional Mopah, Merauke, Selasa (28/11/2023).

Ratusan warga sudah berkumpul di pintu kedatangan, sejak pagi hari. Mereka antusias menjemput dan menyambut Ganjar dengan gegap gempita.

BACA JUGA:

Bahkan puluhan mahasiswa menyajikan tari Tibe khas suku Asmat, lengkap dengan pakaian adatnya. Mereka kemudian menyematkan noken dan mahkota kepada Ganjar.

Wakil Ketua Ikatan Mahasiswa Asmat, Marselus Yamkai mengatakan bahwa warga dan mahasiswa Papua sangat antusias menyambut kedatangan Ganjar. Sebab, politikus berambut putih itu memiliki kedekatan dengan Papua.

BACA JUGA:

"Dari Capres yang ada, hanya Pak Ganjar yang sering berkunjung ke Papua. Teman-teman sangat antusias menyambut beliau," ujarnya.

Marselus menambahkan, Ganjar bukan hanya sekedar berkunjung melainkan sangat peduli dengan Papua. Seperti perhatiannya kepada mahasiswa asal Papua yang menempuh pendidikan di Jawa Tengah, saat Ganjar masih menjabat sebagai Gubernur.

"Beliau sangat peduli terutama pendidikan dan mahasiswa asal Papua," paparnya.

Sehingga, lanjut dia, mahasiswa dan warga Papua terutama di daerah Merauke sangat antusias menyambut kedatangan Capres yang berpasangan dengan Mahfud MD itu.

"Iya, kami siapkan dengan baik. Teman-teman senang bisa menyambut Pak Ganjar," tuturnya.