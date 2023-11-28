Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ganjar Pranowo Disematkan Mahkota dan Noken Suku Asmat

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |08:05 WIB
Ganjar Pranowo Disematkan Mahkota dan Noken Suku Asmat
Ganjar Pranowo Kampanye Hari Pertama/Foto: MPI
A
A
A

 

MERAUKE - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo tiba di Bandara Mopah, Merauke, Papua Selatan, Selasa (28/11/2023) pagi.

Kedatangan Ganjar Pranowi di Merauke untuk melakukan kampanye perdana Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Setibanya, Ganjar disambut tarian khas Suku Asmat, Papua. Tak hanya itu, Ganjar juga disematkan mahkota dan noken oleh salah satu tokoh adat Papua.

Ganjar pun tersenyum setrlah disematkan mahkot dan noken. Ia pun bersalaman dengan tokoh adat Papua tersebut. "Terima kasih ya," kata Ganjar sambil menyamami tokoh adat tersebut.

Seruan dari para penari Suku Asmat terus menggemakan Bandar Udara Mopah, Merauke. Mereka menggoyangkan pinggang diiringi tabuhan gendang khas Suku Asmat.

Sementara warga yang ada di Bandar Udara, nampak antusias menyambut Ganjar. Mereka mmeburo foto Ganjar dan ada yang bersalaman.

Capres yang didukung Partai Perindo itu pun, melemparkan senyum dan lambaian tangan kepada warga sekitar. Kunjungan Ganjar ke Merauke dalam rangka kampanye perdana. Sedangkan cawapres pendampingnya Mahfud MD akan memulai dari Aceh.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement