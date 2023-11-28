Ganjar Pranowo Disematkan Mahkota dan Noken Suku Asmat

MERAUKE - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo tiba di Bandara Mopah, Merauke, Papua Selatan, Selasa (28/11/2023) pagi.

Kedatangan Ganjar Pranowi di Merauke untuk melakukan kampanye perdana Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Setibanya, Ganjar disambut tarian khas Suku Asmat, Papua. Tak hanya itu, Ganjar juga disematkan mahkota dan noken oleh salah satu tokoh adat Papua.

Ganjar pun tersenyum setrlah disematkan mahkot dan noken. Ia pun bersalaman dengan tokoh adat Papua tersebut. "Terima kasih ya," kata Ganjar sambil menyamami tokoh adat tersebut.

Seruan dari para penari Suku Asmat terus menggemakan Bandar Udara Mopah, Merauke. Mereka menggoyangkan pinggang diiringi tabuhan gendang khas Suku Asmat.

Sementara warga yang ada di Bandar Udara, nampak antusias menyambut Ganjar. Mereka mmeburo foto Ganjar dan ada yang bersalaman.

Capres yang didukung Partai Perindo itu pun, melemparkan senyum dan lambaian tangan kepada warga sekitar. Kunjungan Ganjar ke Merauke dalam rangka kampanye perdana. Sedangkan cawapres pendampingnya Mahfud MD akan memulai dari Aceh.