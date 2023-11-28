Jelang Kedatangan Ganjar di Distrik Semangga, Warga: Kami Sangat Bangga

MERAUKE - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, akan menyambangi Distrik Semangga, Kampung Waninggap Nanggo, Merauke, Papua Selatan, Selasa (28/11/2023) pagi. Warga pun mengaku senang akan kehadiran Capres yang didukung Partai Perindo itu.

Salah satunya Paulus Abdullah Kaize (46), Ketua Kelompok Tani Kampung Waninggap Nanggo. Ia mengaku bangga Ganjar bisa bertandang ke kampungnya. Apalagi, belum pernah ada satu pun pejabat yang datang ke sana.

"Sangat senang sekali, seorang Capres bisa hadir di kampung lokal seperti ini ya, kami sangat bangga," tutur Paulus saat ditemui di Distrik Semangga, Selasa (28/11/2023).

Bila terpilih menjadi presiden, Paulus pun berharap, Ganjar bisa memperhatikan warga lokal. "Ya harapan kami ke depan setelah Pak Ganjar menjabat sebagai presiden nanti ya, mungkin bisa memperhatikan masyarakat lokal," terang Paulus.

Sekedar informasi, Distrik Semangga ini menjadi titik pertama yang dikunjungi Ganjar Pranowo selama kampanye di daerah paling timur Indonesia tersebut.

Beberapa kali terdengar teriakan penuh semangat dari massa. Mereka memanggil manggil Ganjar Pranowo dan berharap agar bisa memenangkan Pemilu 2024 ini.