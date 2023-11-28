Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Dampingi Ganjar Kampanye di Merauke, Andika Perkasa Tampung 3 Harapan Masyarakat

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |18:42 WIB
Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud MD, Andika Perkasa. (Ist)
Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud MD, Andika Perkasa. (Ist)
JAKARTA - Andika Perkasa menangkap tiga poin harapan masyarakat di wilayah paling timur Indonesia, tepatnya di Distrik SOTA, Merauke, Papua Selatan. Ia menangkap keinginan masyarakat setempat saat mendampingi Ganjar Pranowo pada kampanye perdana, Selasa (28/11/2023).

Dalam dialognya bersama masyarakat setempat, Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud itu menyebut, poin pertama yang diminta masyarakat SOTA adalah adanya kampung adat.

"Kita lihat sendiri memang kondisinya masih cukup tertinggal dan itu yang diinginkan adalah kampung adat. Mungkin sebagai suatu upaya untuk melestarikan adat istiadat dari suku Kanum," kata Andika Perkasa.

Halaman:
1 2
      
