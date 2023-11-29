Polisi Buru 5 Mobil Bawa Ratusan Kilogram Sabu Asal Aceh, Jika Melihat Laporkan!

BANDARLAMPUNG - Diduga jadi kendaraan pembawa narkotika jaringan Aceh yang melintas di Provinsi Lampung, polisi buru lima unit mobil.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Resnarkoba Polda Lampung Kombes Pol Erlin Tangjaya saat ditemui di Mapolda Lampung, Selasa (28/11/2023).

Erlin menuturkan, kelima kendaraan roda empat tersebut diduga membawa ratusan kilogram sabu dari Aceh dengan tujuan Palembang dan Jakarta.

Erlin mengatakan, perkara ini berawal dari diamankannya 58 kilogram sabu dalam bodi mobil Expander putih bernomor polisi B 2068 PFO di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan pada Minggu 12 November 2023.

"Saat di Seaport Bakauheni, petugas mengamankan 3 tersangka inisial ASW, MY dan NRD. Lalu, petugas melakukan pengembangan ke tempat tujuan sabu itu dan meringkus MK di Mall of Indonesia (MOI) Jakarta Utara. MK ini berperan sebagai kurir pembawa sabu untuk diantar ke salah satu apartemen di Jakarta," ujar Erlin.

Erlin melanjutkan, dari penangkapan keempat pelaku tersebut kemudian dilakukan pengembangan dan petugas berhasil meringkus MR dan JND di Aceh Utara yang berperan sebagai perekrut kurir yang akan mengantarkan sabu.

Diungkapkan Erlin, berdasarkan pengakuan tersangka ASW, sebelum tertangkap jaringannya sudah beberapa kali melakukan pengiriman sabu ke Palembang dan Jakarta.