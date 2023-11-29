Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Usai Lari Pagi, Ganjar Sarapan Bubur Bareng Anak Papua di Merauke

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |09:33 WIB
Usai Lari Pagi, Ganjar Sarapan Bubur Bareng Anak Papua di Merauke
Capres Ganjar Pranowo sarapan bubur bareng anak Papua di Merauke. (Ist)
JAKARTA - Calon Presiden (capres) yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo, mengawali kegiatan hari ini dengan olahraga lari dan sarapan bubur ditemani anak-anak Papua di sela-sela kampanye di Merauke, Provinsi Papua Selatan, Rabu (29/11/2023).

Sejumlah warga turut bertutur sapa dan berswafoto dengan mantan anggota Gubernur Jawa Tengah tersebut. Bahkan, Ganjar makan bareng anak Papua.

“Selalu enak, setelah olahraga kita bisa ketemu warga, ketemu bubur ayam ternyata yang buat orang Banyumas. Tetapi bisa sarapan sama anak-anak juga,” ucapnya.

Ganjar turut mengapresiasi toleransi dan ramahnya orang Merauke, Papua, meskipun banyak para pendatang dari luar Merauke. Politikus berambut putih itu berharap kerukunan itu dapat dijaga semua pihak.

“Ketemu anak-anak saja saya senang mereka bisa bicara ngobrol, tetapi banyak orang yang merantau di sini, orang asli di sini, semuanya berbaur, kehidupannya baik, wajahnya baik ya. Itu sebuah visual yang menyenangkan buat kita dengan segala keramah tamahannya,” papar Ganjar.

