INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Ganjar Tampung Keluhan Masyarakat Merauke soal Kurangnya Lapangan Pekerjaan

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |08:20 WIB
Ganjar Tampung Keluhan Masyarakat Merauke soal Kurangnya Lapangan Pekerjaan
Ganjar tampung aspirasi masyarakat soal kurangnya lapangan pekerjaan. (Ist)
A
A
A

 

MERAUKE - Kunjungan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo ke Merauke, Papua Selatan, dimanfaatkan warga setempat untuk mencurahkan isi hatinya. Beberapa dari mereka mengeluhkan soal kurangnya lapangan pekerjaan.

Sesi curhat ini berlangsung saat Ganjar sarapan di sebuah warung bubur di pinggir jalan, Jalan Raya Mandala, Merauke, Papua Selatan, Rabu (29/11/2023). Seakan tak ingin melewatkan kesempatan, dua pemuda bernama Maya dan Enti mengutarakan keluhannya saat Ganjar bersantap.

Keduanya menyampaikan harapan besarnya kepada Ganjar terkait adanya lapangan pekerjaan yang luas dan mudah diakses oleh masyarakat khususnya anak muda. Mereka menilai Ganjar merupakan sosok yang baik dan bisa mempunyai kapasitas untuk Presiden Indonesia periode 2024-2029.

"Pengennya bisa melihat negara ini bisa membangun lowongan-lowongan kerja yang sangat luas, yang bagus. Semoga tahun 2024 bisa menjadi presiden dan bisa membangun negara ini dengan baik," ucap perempuan asli Merauke tersebut.

Maya dan Enti kemudian berfoto ria bareng Ganjar. Sejumlah warga lainnya turut bertutur sapa dan berswafoto dengan mantan anggota DPR tersebut. Bahkan, Ganjar makan bareng anak Papua. Ganjar menyempatkan diri untuk makan bubur di pinggir jalan seusai menjalankan aktivitas paginya, yaitu lari.

"Selalu enak, setelah olahraga kita bisa ketemu warga, ketemu bubur ayam ternyata yang buat orang Banyumas. Tetapi bisa sarapan sama anak-anak juga," ucapnya.

Ganjar turut mengapresiasi toleransi dan ramahnya orang Merauke, Papua, meskipun banyak para pendatang dari luar Merauke. Politikus berambut putih itu berharap kerukunan itu dapat dijaga semua pihak.

