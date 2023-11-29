Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Anak Muda Papua Doakan Ganjar Jadi Presiden

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |09:54 WIB
Anak Muda Papua Doakan Ganjar Jadi Presiden
Anak muda Papua doakan Ganjar jadi presiden. (Ist)
JAKARTA - Calon presiden (capres) yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo, menyempatkan untuk makan bubur usai melakukan olahraga pagi di Merauke, Papua Selatan, Rabu (29/11/2023).

Pada kesempatan itu, Ganjar bertemu danak-anak muda Papua di Merauke. Maya dan Enti, dua perempuan muda itu mengaku kaget sekaligus merasa senang bisa bertemu langsung dengan mantan Gubernur Jawa Tengah itu yang tiba-tiba mampir makan bubur tempat mereka bekerja.

“Rasanya bangga, luar biasa sekali. Sangat senang. Kaget banget Pak Ganjar bisa makan bubur di sini,” ujar Maya bersama Enti yang sehari-harinya bekerja di Kedai Bubur Ayam Ngapak, Jalan Raya Mandala, Merauke.

Tak hanya itu, Maya menyampaikan harapan besarnya kepada Ganjar terkait adanya lapangan pekerjaan yang luas dan mudah diakses masyarakat, khususnya anak muda.

Maya menilai Ganjar merupakan sosok yang baik dan bisa mempunyai kapasitas untuk Presiden Indonesia periode 2024-2029.

