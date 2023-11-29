Jerit Keluarga Kuli Proyek Puskesmas Korban Kebiadaban KKB Papua

GROBOGAN – Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kembali berulah di Papua, Jumat 24 November 2023. Kali ini, aksi dari KKB menelan tiga korban jiwa.

Dari ketiga korban satu di antaranya merupakan Triyono (37), warga Desa Water, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.

Saat itu, Triyono bersama rekannya termasuk dua korban jiwa sedang bekerja di proyek pembangunan Puskesmas Kampung Jimbul, Distrik Beoga Barat, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dari data yang diperoleh, kondisi korban mengalami luka tembak dan terdapat sabetan senjata tajam di tubuh.

Nur Khasanah (33) istri korban menjelaskan, sebelumnya telah bekerja di Semarang. Selanjutnya, saat pulang korban menyampaikan niatnya kepada keluarga jika ia akan bekerja di Papua bersama dua rekannya.

“Menginggat papua daerah rawan, tentu saja keluarga melarang. Namun suami tetap bersih keras berangkat (ke Papua) dengan maksud memperbaiki ekonomi keluarga bersama dua temannya. Namun nasib berkehendak lain, baru sebulan bekerja suami meninggal karena diserang KKB,” ujar Nur Khasanah kepada wartawan sebelum pemakaman suami, Selasa (28/11/2023).

Kepala Desa Wates Iswahyudi menjelaskan, korban memang pekerja bangunan dan sudah terbiasa ke luar kota. Korban memang sosok orangtua yang bertanggung jawab terhadap keluarganya.