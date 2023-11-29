Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Buat Makan Keluarga, Pria Sepuh di Bandung Barat Nekat Curi Sekarung Beras

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |03:02 WIB
Buat Makan Keluarga, Pria Sepuh di Bandung Barat Nekat Curi Sekarung Beras
Ilustrasi penjara (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

BANDUNG BARAT - Seorang pria sepuh berinisial MR (51) nekat mencuri sekarung beras sebuah toko sembako di Kampung Bunisari, RT 05/05, Desa Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Aksi pencurian itu dilakulan di toko sembako milik Zaenal Mustaqim (33) pada Selasa (28/11/2023) sekitar pukul 04.00 WIB. Aksi itu dilakukan pelaku karena terhimpit masalah ekonomi sehingga memaksanya untuk mencuri beras.

"Betul ada aksi pencurian, pelaku diamankan oleh seorang warga, kemudian dia dijemput anggota kami karena mencuri satu karung beras dari toko," ungkap Kapolsek Padalarang, Kompol Darwan Hasan saat dihubungi, Selasa.

Pria sepuh tersebut melakukan aksinya dengan cara mencongkel pintu toko dan merusak kunci gembok. Setelah berhasil membongkar pintu, pelaku masuk ke dalam toko.

Namun apes, aksinya itu malah diketahui warga hingga akhirnya pelaku dikepung agar tak bisa kabur. Beruntung pelaku tidak dihakimi warga, yang kemudian melapor ke pihak kepolisian.

"Jadi modusnya, pelaku masuk ke toko, terus mengambil beras namun ada warga yang melihat. Kemudian warga melapor ke polsek hingga akhirnya diamankan," beber Darwan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189342/penjara-NFGP_large.jpg
Usai Viral, Pencuri Raket Padel di Pasar Minggu Dibekuk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188205/pencurian-UkVX_large.jpg
Maling Spesialis Rumah Kosong di Tangerang Ditangkap, Pelaku Pernah Curi Senpi Brimob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185187/penodongan-wBrE_large.jpg
Penjual Seblak Lagi Ngopi di Jaksel Ditodong Parang, Ponselnya Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185168/pencurian-1rxm_large.jpg
10 Kali Beraksi, Komplotan Pencuri Modus Debt Collector Diciduk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183909/pencurian-eWUc_large.jpg
Modus Istri Pendarahan, Polisi Gadungan Gasak Mobil Taksi Online di Cibubur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182389/pencurian-Qf5s_large.jpg
Polisi Tangkap Komplotan Pencuri Fasilitas Hotel yang Beraksi di Jakarta Pusat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement