Buat Makan Keluarga, Pria Sepuh di Bandung Barat Nekat Curi Sekarung Beras

BANDUNG BARAT - Seorang pria sepuh berinisial MR (51) nekat mencuri sekarung beras sebuah toko sembako di Kampung Bunisari, RT 05/05, Desa Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Aksi pencurian itu dilakulan di toko sembako milik Zaenal Mustaqim (33) pada Selasa (28/11/2023) sekitar pukul 04.00 WIB. Aksi itu dilakukan pelaku karena terhimpit masalah ekonomi sehingga memaksanya untuk mencuri beras.

"Betul ada aksi pencurian, pelaku diamankan oleh seorang warga, kemudian dia dijemput anggota kami karena mencuri satu karung beras dari toko," ungkap Kapolsek Padalarang, Kompol Darwan Hasan saat dihubungi, Selasa.

Pria sepuh tersebut melakukan aksinya dengan cara mencongkel pintu toko dan merusak kunci gembok. Setelah berhasil membongkar pintu, pelaku masuk ke dalam toko.

Namun apes, aksinya itu malah diketahui warga hingga akhirnya pelaku dikepung agar tak bisa kabur. Beruntung pelaku tidak dihakimi warga, yang kemudian melapor ke pihak kepolisian.

"Jadi modusnya, pelaku masuk ke toko, terus mengambil beras namun ada warga yang melihat. Kemudian warga melapor ke polsek hingga akhirnya diamankan," beber Darwan.