INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Kronologi Polisi di Lampung Nyaris Dilindas Mobil Pelaku Pencurian yang Hendak Ditangkap

Ira Widyanti , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |21:17 WIB
Polisi nyaris dilindas pelaku pencurian (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

 

PESISIR BARAT - Pelaku pencurian uang di Pesisir Barat, Lampung, nyaris melindas polisi dengan kendaraan mobil yang dibawanya saat akan ditangkap.

Kapolres Pesisir Barat, AKBP Alsyahendra mengatakan bahwa mobil itu berisi 3 orang yang merupakan pencuri spesialis agen bank.

"Benar, peristiwa itu terjadi tadi pagi sekitar pukul 10.00 WIB. Mereka ini berjumlah 3 orang, mereka pelaku pencurian uang spesialis agen BRI Link," ujar Alsya, Kamis (9/11/2023) malam.

Alsya menjelaskan, awalnya ketiga pelaku mendatangi warung agen bank yang berlokasi di Pekon Negeri Ratu Ngambur, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat.

"Mereka ini awalnya datang ke agen korban Suci Pertiwi untuk mengambil uang Rp500 ribu. Kemudian terduga pelaku meminta kepada korban untuk mengambilkan telur dan mi instan," tuturnya.

Saat korban berbalik mengambil barang yang diminta, kata Alsya, pelaku memanfaatkan kesempatan untuk mengambil handphone dan uang sebesar Rp5 juta yang ada di laci kasir.

"Kemudian pelaku pergi dengan meninggalkan pesan bahwa dia akan kembali lagi untuk mengambil barang pesanannya. Saat itu korban tersadar bahwa uang serta handphone-nya telah hilang dan langsung meminta pertolongan ke tetangganya, hingga akhirnya dilakukan pengejaran," ungkap Alsya.

Menurut dia, dalam upaya pelarian itu, para pelaku menebarkan uang curian tersebut ke jalan dengan maksud menyulitkan polisi yang mengejar.

"Uangnya ini mereka sebar di jalan, jadi tujuannya agar menyulitkan anggota yang tengah mengejarnya," tutur Alsya.

