Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

5 Fakta Menarik Tentang Pablo Escobar: Legenda Mafia Kolombia

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |17:02 WIB
5 Fakta Menarik Tentang Pablo Escobar: Legenda Mafia Kolombia
Foto:Dok Rankpillar
A
A
A

jakarta-Pablo Escobar, sebuah nama yang bergema di sejarah kejahatan. Penguasa narkoba asal Kolombia ini meninggalkan jejak yang tak terhapuskan, menciptakan warisan yang terus memikat hingga saat ini.

Mari kita mundur ke masa lalu seorang pria yang kelak menjadi simbol kekuatan dan ketidakberesan. Lahir pada tahun 1949 di Rionegro, Kolombia, Pablo Emilio Escobar Gaviria berasal dari latar belakang sederhana. Siapa yang akan menyangka bahwa bocah muda ini, tumbuh di tengah kemiskinan, akan naik menjadi "Raja Kokain"?

Eskapade awal Escobar dalam dunia kejahatan jauh dari kata glamor. Kabarnya, dia mulai sebagai pencuri dan penyelundup barang terlarang kecil. Namun, nasib memiliki rencana besar untuknya.

Kekaisaran Kokain

Tahun 1970-an, zaman bola disko dan celana lonceng, namun juga masa munculnya Kartel Medellín yang terkenal. Escobar, bersama mitranya, mengubah Kolombia menjadi pusat perdagangan kokain global. Bagaimana seorang pemuda dengan catatan kriminal bisa menjadi otak dari kekaisaran narkoba bernilai miliaran dolar?

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/11/3189466//langkah_penting_hindari_denda_pajak_kendaraan-g8zm_large.jpg
7 Langkah Penting untuk Hindari Denda Pajak Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/391/3189461//soundrenaline_palembang_the_lantis-hZT8_large.jpg
Soundrenaline Sana Sini Palembang 2025 Gaet Lebih dari 3.300 Pengunjung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/340/3189312//wagubsu_surya-8gPM_large.jpeg
Pemprov Sumut Hadirkan Fast Track Young Preneur 2025, Dukung 1.700 Pelaku UMKM Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/11/3189265//birthday_sale-N5MV_large.jpeg
Puncak 12.12 Birthday Sale, Perayaan 10 Tahun Shopee Banjir Promo Spesial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/11/3189235//promo_aplikasi_shopeepay_1212-weFQ_large.jpg
Catat Sekarang! 4 Promo ShopeePay Wajib Diserbu di Tanggal Kembar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/16/3189174//hapus_akun_indodana_finance-BZqI_large.jpeg
Langkah-langkah Menghapus Akun Indodana Finance dengan Mudah dan Aman
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement