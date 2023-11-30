5 Fakta Menarik Tentang Pablo Escobar: Legenda Mafia Kolombia

jakarta-Pablo Escobar, sebuah nama yang bergema di sejarah kejahatan. Penguasa narkoba asal Kolombia ini meninggalkan jejak yang tak terhapuskan, menciptakan warisan yang terus memikat hingga saat ini.

Mari kita mundur ke masa lalu seorang pria yang kelak menjadi simbol kekuatan dan ketidakberesan. Lahir pada tahun 1949 di Rionegro, Kolombia, Pablo Emilio Escobar Gaviria berasal dari latar belakang sederhana. Siapa yang akan menyangka bahwa bocah muda ini, tumbuh di tengah kemiskinan, akan naik menjadi "Raja Kokain"?

Eskapade awal Escobar dalam dunia kejahatan jauh dari kata glamor. Kabarnya, dia mulai sebagai pencuri dan penyelundup barang terlarang kecil. Namun, nasib memiliki rencana besar untuknya.

Kekaisaran Kokain

Tahun 1970-an, zaman bola disko dan celana lonceng, namun juga masa munculnya Kartel Medellín yang terkenal. Escobar, bersama mitranya, mengubah Kolombia menjadi pusat perdagangan kokain global. Bagaimana seorang pemuda dengan catatan kriminal bisa menjadi otak dari kekaisaran narkoba bernilai miliaran dolar?