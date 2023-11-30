Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Salah Terjemahan, Buku Kontroversial Kerajaan Inggris Versi Belanda Ditarik

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |19:32 WIB
Salah Terjemahan, Buku Kontroversial Kerajaan Inggris Versi Belanda Ditarik
Buku kontroversial kerajaan Inggris versi Belanda ditarik karena salah terjemahan (Foto: X)
BELANDA - Sebuah buku baru tentang keluarga kerajaan Inggris telah ditarik dari toko buku di Belanda. Hal ini terjadi di tengah laporan bahwa kesalahan terjemahan mengungkapkan identitas anggota keluarga yang terlibat dalam pertikaian mengenai anak pertama Pangeran Harry dan Meghan.

“Endgame,” atau “Eindstrijd” dalam bahasa Belanda, buku terbaru dari penulis Inggris Omid Scobie dirilis minggu ini.

Terjemahan bahasa Belandanya diterbitkan di Belanda oleh Xander Uitgevers, yang mengatakan pihaknya “menarik sementara” buku tersebut dari penjualan dalam sebuah pernyataan di situs webnya pada Selasa (28/11/2023).

“Terjadi kesalahan dalam terjemahan bahasa Belanda dan saat ini sedang diperbaiki,” tambah pernyataan itu.

Menurut PA Media, terjemahan bahasa Belanda tersebut dilaporkan mengungkap nama seorang anggota keluarga kerajaan yang diduga mempertanyakan warna kulit putra Pangeran Harry dan Meghan, Archie, sebelum ia lahir.

Pada Maret 2021, Duchess of Sussex mengungkapkan dalam sebuah wawancara dengan Oprah Winfrey bahwa suaminya, Harry, mengatakan kepadanya bahwa ada kekhawatiran di dalam keluarga kerajaan tentang warna kulit bayinya.

“Ada beberapa kekhawatiran dan perbincangan tentang betapa gelapnya kulitnya saat ia dilahirkan,” katanya.

“Itu disampaikan kepada saya dari Harry. Itu adalah percakapan keluarga dengannya,” tambah Meghan, menolak mengungkapkan siapa yang terlibat dalam percakapan tersebut.

“Itu akan sangat merugikan mereka,” lanjutnya.

