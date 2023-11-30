Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diguyur Hujan Deras, Jembatan Rawayan di Sukaraja Bogor Roboh

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |16:20 WIB
Diguyur Hujan Deras, Jembatan Rawayan di Sukaraja Bogor Roboh
Jembatan Rawayan Bogor roboh (Foto: dok BPBD Bogor)
A
A
A

BOGOR - Jembatan Rawayan di wilayah Desa Cikeas, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor roboh. Hal itu disebabkan hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut pada Rabu 29 November 2023.

"Terdapat tanggul jebol dan meluapnya aliran kali yang membuat tersumbatnya sampah dijembatan tersebut sehingga mengakibatkan jembatan roboh," kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bogor Ade Hasrat dalam keterangannya, Kamis (30/11/2023).

Adapun peristiwa itu terjadi sekira pukul 22.00 WIB. Alhasil, jembatan rawayan tersebut tidak bisa kembali digunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas.

"Saat ini jembatan tersebut sudah tidak bisa digunakan," tutupnya.

Sementara itu, dalam foto yang dilihat MNC Portal tampak jembatan rawayan itu sudah mengalami kerusakan berat. Hanya tersisa tiang-tiang penyangga jembatan yang sudah roboh di sisi aliran kali.

Tampak rangka besi jembatan pun sudah hanyut terbawa aliran kali hingga nyaris tak tersisa. Aliran air juga terlihat berwarna coklat dan banyak sampah yang tersangkut di sekitar jembatan tersebut.

(Fakhrizal Fakhri )

      
