HOME NEWS NUSANTARA

Ganjar Sarapan Bubur Ayam di Merauke, Pedagangnya Bangga Sampai Gemetaran

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |15:27 WIB
Ganjar Sarapan Bubur Ayam di Merauke, Pedagangnya Bangga Sampai Gemetaran
Ganjar Pranowo sarapan bubur di Papua (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

MERAUKE - Lina, pedagang bubur ayam di Jalan Mandala Muli, Merauke, Papua Selatan melongo dan gemetaran saat Ganjar Pranowo, Capres RI 2024 nomor urut 3, singgah di warungnya, Rabu 29 November 2023 pagi.

Ia bangga karena tak menyangka jika pelanggannya kali ini adalah calon orang nomor satu di Indonesia.

Ganjar yang mengenakan kaos warna hitam itu, langsung menghampiri Lina dan memesan satu porsi bubur ayam. Lina justru terdiam sejenak setelah melihat siapa pembelinya, lalu menampakkan wajah gembira sekaligus bangga. "Pesan satu ya, telurnya ditambahi satu," kata Ganjar.

Tangan Lina terlihat gemetaran, karena masih belum percaya jika bubur ayam buatannya itu akan dinikmati oleh mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu. "Baik, Pak. Telurnya ditambahi satu," jawab Lina.

Pagi itu, Ganjar menyempatkan berjalan kaki untuk menyapa warga Merauke. Sejauh sekira 4 kilometer, politikus berambut putih itu ditemani Wakil Ketua TPN Ganjar - Mahfud yakni mantan Panglima TNI Jenderal (TNI) Andika Perkasa dan TGB Muhammad Zainul Majdi.

Setelah itu, Ganjar singgah di warung bubur ayam untuk sarapan pagi. Di warung kaki lima itu, Ganjar mengajak beberapa bocah Papua untuk duduk dan menikmati bubur bersama. Selain itu, masih sempat melayani foto bersama warga.

Halaman:
1 2
      
