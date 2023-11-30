Eddy Rumpoko Wafat, Sudah Dirawat di Semarang Sejak 2 Hari Lalu

SEMARANG – Mantan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko meninggal dunia di RSUP dr Kariadi Semarang, Kamis (30/11/2023). Eddy adalah terpidana kasus korupsi yang masih menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang.

Staf Humas RSUP dr Kariadi Semarang Aditya Kandu membenarkan Eddy Rumpoko meninggal di rumah sakit tersebut.

“Betul, meninggal di RS Kariadi, sebelumnya dirawat di Paviliun Garuda,” tulis Adit, sapaannya, via WhatsApp, Kamis (30/11/2023) pagi.

Informasi yang diperoleh, Eddy Rumpoko meninggal sekira pukul 05.30 WIB. Saat ini jenazahnya, menjelang pukul 09.00 WIB, diberangkatkan dari Ruang Pemulasaran Jenazah RSUP dr Kariadi menuju rumah duka di Batu, Jawa Timur.

Adit menambahkan, berdasar data rawatan, Eddy Rumpoko sudah dirawat di sana sejak 2 hari yang lalu. Dia mengatakan, secara prosedural untuk pasien seperti itu, pada konteks status tahanan Lapas, maka akan diantar petugas lapas.