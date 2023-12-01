5 Remaja Dinyatakan Bersalah Atas Pembunuhan Sopir Taksi

SWEDIA - Pengadilan Swedia telah menjatuhkan hukuman penjara untuk empat remaja bersaudara dan seorang gadis berusia 15 tahun atas pembunuhan seorang pria yang dituduh melakukan pemerkosaan.

Korbannya, seorang sopir taksi, ditemukan gantung diri di cagar alam di Swedia tengah pada Maret lalu.

Pengadilan di Uppsala menemukan bahwa karena tuduhan sebelumnya yang melibatkan gadis tersebut, dia dibujuk ke sana dengan janji layanan seksual.

Dia kemudian diperkosa dan jenazahnya tidak ditemukan selama seminggu berikutnya.

Kakak tertuanya, yang saat itu berusia 18 tahun, dijatuhi hukuman seumur hidup.

Empat orang lainnya, semuanya masih di bawah umur pada saat kejadian, dijatuhi hukuman antara tiga dan empat tahun di lembaga untuk pelanggar muda.

Ketiga kakak laki-lakinya dinyatakan bersalah atas pembunuhan. Namun gadis tersebut dan pacarnya, yang berusia 15 tahun ketika pembunuhan itu terjadi, ditemukan tidak berada di tempat kejadian dan dihukum karena membantu dan bersekongkol dalam pembunuhan tersebut.

Jenazah sopir taksi ditemukan gantung diri di pohon. Pengadilan menyimpulkan bahwa pembunuhnya berusaha menyamarkan kematian tersebut sebagai bunuh diri.