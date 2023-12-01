Apakah Palestina Punya Utang Luar Negeri?

PALESTINA adalah sebuah negara yang terletak di Asia Barat, di antara Laut Tengah dan Sungai Yordan.

Dibentuk pada 15 November 1988 dan secara resmi diperintah oleh Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), kelompok ini mengklaim Tepi Barat (termasuk Yerusalem Timur) dan Jalur Gaza sebagai wilayahnya, yang semuanya telah menjadi wilayah pendudukan Israel sejak Perang Enam Hari 1967.

BACA JUGA: 4 Negara Penyumbang Bantuan Terbanyak ke Palestina

Jalur Gaza diperintah oleh Mesir tetapi ditaklukkan oleh Israel pada 1967. Israel memerintah wilayah tersebut hingga menarik diri pada 2005.

Hamas merebut kekuasaan di sana setelah memenangkan pemilihan legislatif Palestina 2006. Jalur Gaza sejak itu diblokade oleh Israel dan Mesir.

Sebagian besar negara di dunia termasuk anggota Organisasi Kerja Sama Islam, Liga Arab, Gerakan Non-Blok, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, dan beberapa negara-negara bekas Uni Soviet telah mengakui keberadaan Palestina sebagai sebuah negara berdaulat.

Pendanaan untuk mendukung pemerintahan Palestina saat ini diperoleh dari negara-negara di Timur Tengah, lembaga Islam, dan individu yang bersimpati dengan perjuangan negara ini.Selain itu, pendanaannya juga berasal dari pendapatan pajak dan sektor pariwisata.

Lalu, apakah Palestina mempunyai hutang luar negeri?

Berdasarkan laporan dari Biro Pusat Statistik Palestina (PCBS) dan Otoritas Moneter Palestina (PMA), kondisi investasi internasional dan statistik utang luar negeri Palestina telah diumumkan untuk akhir triwulan IV tahun 2022.