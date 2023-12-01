Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pelatihan Buket Snack dari Relawan Ganjar, Ide Usaha yang Dilirik Kaum Milenial Parigi

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |09:36 WIB
Pelatihan Buket Snack dari Relawan Ganjar, Ide Usaha yang Dilirik Kaum Milenial Parigi
Relawan Ganjar Pranowo gelar pelatihan pembuatan bucket snack (Foto : Istimewa)
PARIGI - Pelatihan pembuatan buket snack dari relawan Ganjar Pranowo yang tergabug dalam Srikandi Ganjar menarik minat para milenial Desa Tolole, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.

Kegiatan yang berlangsung pada, Kamis 30 November 2023, tersebut, menjadi ide yang dilirik milenial sebagai peluang usaha yang dapat menambah penghasilan.

Perwakilan Srikandi Ganjar Sulteng, Siti Aisyah Amini berharap pelatihan itu dapat meningkatkan kreativitas kaum milenial. Terlebih buket snack belakangan menjadi tren di kalangan milenial yang dijadikan sebagai hadiah untuk seseorang dalam perayaan tertentu.

Seperti hadiah untuk guru saat Hari Guru Nasional, hadiah perayaan wisuda, dan saat momen-momen berharga lainnya.

"Harapannya supaya milenial bisa menciptakan kreativitas sendiri seperti buket ini bagaimana mereka mencari perekonomian mereka sendiri, tidak hanya scroll tiktok saja. Melatih kreativitas agar bisa menciptakan usaha sendiri," ujar Aisyah dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (1/12/2023).

Menurut dia, pelatihan yang digelar pihaknya mendapatkan respons luar biasa dari para peserta. Antusias itu dapat terlihat saat peserta terlibat langsung dalam pelatihan pembuatan buket snack.

Hal senada diungkapkan salah seorang peserta bernama Ririn. Perempuan berusia 17 tahun itu menilai pelatihan yang diinisiasi simpatisan Ganjar Pranowo tersebut sangat menarik dan bermanfaat bagi kaum milenial.

