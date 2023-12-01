Advertisement
HOME NEWS SULSEL

2 Hari Tidak ke Kampus, Mahasiswi Ditemukan Meninggal di Kamar Kos

Muhammad Nur Bone , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |12:16 WIB
2 Hari Tidak ke Kampus, Mahasiswi Ditemukan Meninggal di Kamar Kos
Ilustrasi. (Foto: Okezone)
A
A
A

MAKASSAR - Dua hari tidak ke kampus, mahasiswi temukan tidak bernyawa di dalam kamar kosnya di Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis (30/11/2023) petang.

Penemuan mayat seorang mahasiswi salah satu kampus kota Makassar ini membuat geger warga Jalan Kumala Dua Selatan, Kecamatan Tamalate, Makassar.

 BACA JUGA:

Sejumlah rekan yang hadir di tempat kejadian menangis histeris saat jenazah dievakuasi ke mobil ambulans.

Reskrim Polsek Tamalate bersama Biddokkes Polda Sulawesi Selatan yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP dan pemeriksaan.

 BACA JUGA:

Usai dilakukan pemeriksaan, jasad mahasiswi semester tiga di salah satu perguruan tinggi negeri ini dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Kapolsek Tamalate AKP Aris menuturkan, korban pertama kali ditemukan oleh rekannya yang curiga akan keberadaan korban yang sudah dua hari tak masuk kampus dan tanpa kabar.

Halaman:
1 2
      
