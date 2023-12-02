Humor Gus Dur: Ajudan Tidak Bisa Berenang

JAKARTA - Gus Dur, Presiden ke-4 RI dikenal humoris terutama untuk meredakan ketegangan dan memberikan makna yang mendalam.

Menukil situs NU.online dan buku Kumpulan Humor Gus Dur, suatu ketika seorang Asisten Gus Dur yang berasal dari TNI Angkatan Laut ternyata tidak bisa berenang. Keadaan ini seringkali menjadi bahan usilan dan lelucon para ajudan Presiden.

Hingga membuat sang asisten merasa cemas di hadapan Gus Dur. Suatu hari, seorang ajudan nekat melaporkan kejadian tersebut kepada Gus Dur.

"Lapor Pak Presiden…, ini lho ajudan bapak, anggota TNI Angkatan Laut tapi nggak bisa berenang."

Tentu saja, ajudan TNI AL tersebut langsung tegang, tidak menyangka bahwa hal yang sensitif itu akan dilaporkan. Namun, Gus Dur dengan tenang dan nada datar menjawab, "Lha itu, dari Angkatan Udara juga ada yang nggak bisa terbang kok..."

Jawaban Gus Dur tersebut tidak hanya mengundang tawa, tetapi juga mengandung pesan mendalam yang sarat makna.

Cerita lainnya melibatkan seorang bule yang tersesat di Jakarta dan memutuskan bertanya kepada seorang penjual gorengan apakah ini Jalan Sudirman.

Sang penjual menjawab, "Ho oh." Bingung dengan jawaban itu, bule tersebut kemudian bertanya kepada seorang polisi yang sedang mengatur lalu lintas.