Yenny Wahid Hadiri Istighosah Akbar di Ponpes Assalafiah Ciwaringin Cirebon

CIREBON - Putri Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau dikenal Gus Dur, Zannuba Ariffah Chafsoh (Yenny Wahid) menghadiri istighosah akbar dan sekaligus mensosialisasikan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pondok Pesantren Assalafiah Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat 1 Desember 2023 malam.

Kedatangan Yenny Wahid disambut hangat para kiai dan ratusan santri di Ponpes Assalafiah Babakan. Dalam safari politiknya, Yenny Wahid menghadiri istighosah akbar dan doa bersama untuk bangsa.

Yenny Wahid mengapresiasi digelarnya istigosah akbar itu. "Jawa Barat suara basis umat Islam atau nahdliyin paling banyak jadi pasangan Ganjar-Mahfud paling berkomitmen majukan pesantren," ujarnya.

Menurutnya, jika terpilih nanti Ganjar-Mahfud MD akan menyamakan ijazah pesantren bertujuan agar lulusan pesantren tidak kesulitan mencari pekerjaan.