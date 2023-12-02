Ganjar-Mahfud MD Akan Samakan Ijazah Pesantren agar Santri Mudah Cari Kerja

CIREBON - Putri Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau dikenal Gus Dur, Zannuba Ariffah Chafsoh (Yenny Wahid) mengatakan bahwa pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan menyamankan ijazah pesantren agar para santri bisa mudah mencari kerja.

Pasalnya, selama ini masih ada ijazah pesantren yang tidak diakui pemerintah sehingga lulusannya kesulitan dalam mencari pekerjaan.

Yenny Wahid menegaskan bahwa capres dan cawapres dari nomor urut 3 paling berkomitmen majukan pondok pesantren (ponpes).

Ganjar-Mahfud MD, kata dia, memiliki program santri unggul. Di mana, pihaknya juga akan mendorong kewirausahaan di ponpes serta dana kredit khusus untuk pesantren.

Yenny Wahid saat menghadiri istighosah akbar sekaligus menyosialisasikan Ganjar-Mahfud di Pondok Pesantren Assalafiah Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat 1 Desember 2023 malam.

Kedatangan Yenny Wahid disambut hangat para kiai dan ratusan santri di Ponpes Assalafiah Babakan.