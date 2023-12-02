Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Ganjar-Mahfud MD Akan Samakan Ijazah Pesantren agar Santri Mudah Cari Kerja

Toiskandar , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |06:53 WIB
Ganjar-Mahfud MD Akan Samakan Ijazah Pesantren agar Santri Mudah Cari Kerja
Yenny Wahid (Foto: MPI)
A
A
A

CIREBON - Putri Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau dikenal Gus Dur, Zannuba Ariffah Chafsoh (Yenny Wahid) mengatakan bahwa pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan menyamankan ijazah pesantren agar para santri bisa mudah mencari kerja.

Pasalnya, selama ini masih ada ijazah pesantren yang tidak diakui pemerintah sehingga lulusannya kesulitan dalam mencari pekerjaan.

Yenny Wahid menegaskan bahwa capres dan cawapres dari nomor urut 3 paling berkomitmen majukan pondok pesantren (ponpes).

Ganjar-Mahfud MD, kata dia, memiliki program santri unggul. Di mana, pihaknya juga akan mendorong kewirausahaan di ponpes serta dana kredit khusus untuk pesantren.

Yenny Wahid saat menghadiri istighosah akbar sekaligus menyosialisasikan Ganjar-Mahfud di Pondok Pesantren Assalafiah Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat 1 Desember 2023 malam.

Kedatangan Yenny Wahid disambut hangat para kiai dan ratusan santri di Ponpes Assalafiah Babakan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement