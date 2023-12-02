Yenny Wahid: Ganjar-Mahfud Pasangan yang Bisa Bergerak Cepat Lakukan Penegakan Hukum

CIREBON - Putri Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau dikenal Gus Dur, Zannuba Ariffah Chafsoh (Yenny Wahid) mengungkapkan bahwa pasangan Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Mahfud MD yang juga calon nomor urut 3 itu merupakan pimpinan yang bisa bergerak cepat dan melakukan penegakan hukum di Indonesia.

Dewan Penasehat TPN Ganjar-Mahfud itu berharap pihaknya bisa memenangkan kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

"Pasangan Ganjar-Mahfud paling bisa bergerak cepat dalam penegakan hukum di Indonesia," kata Yenny saat menghadiri istighosah akbar sekaligus menyosialisasikan Ganjar-Mahfud di Pondok Pesantren Assalafiah Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat 1 Desember 2023 malam.

Ia menilai bahwa doa bersama ini diperlukan agar Indonesia diberikan pemimpin yang punya komitmen besar dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.

Kedatangan Yenny Wahid disambut hangat para kiai dan ratusan santri di Ponpes Assalafiah Babakan.

Yenny Wahid mengapresiasi digelarnya istigosah akbar itu.

Safari politik yang baru pertama kali di Cirebon, kata Yenny, merupakan kesempatan untuk memperkenalkan program milik Ganjar-Mahfud MD.