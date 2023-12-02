Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Datangi Pulau Lae-Lae, Alam Ganjar Ajak Warga Gotong Royong Bersihkan Pantai

Widya Michella , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |08:36 WIB
Datangi Pulau Lae-Lae, Alam Ganjar Ajak Warga Gotong Royong Bersihkan Pantai
Alam Ganjar bersama warga bersihkan pantai di Pulau Lae-Lae (Foto: Widya Michella)
A
A
A

 

MAKASSAR - Muhammad Zinedine Alam Ganjar mengunjungi Pulau Lae-Lae, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (2/12/2023).

Berdasarkan pantauan MNC Portal pukul 08.30 WIB, Alam menggunakan perahu lokal dari pantai Losari menuju pulau Lae-Lae. Tampak Alam yang memakai baju kaos putih dengan topi hitam menikmati hembusan angin di dalam perahu tersebut.

Tiba di Pulau Lae-Lae, Alam disambut hangat oleh sejumlah masyarakat. Dia tampak mengobrol sedikit dengan warga sekitar.

"Sampah kiriman dari kota, karena orang sampai langsung ke sini kebawa ombak ke Pulau Lae-Lae," ujar Warga ke Alam.

Lantas, putra sulung Capres Ganjar Pranowo itu bersama dengan warga lokal dan Ikatan Duta Lingkungan Sulsel mulai membersihkan pantai dengan sejumlah peralatan yang ada.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement