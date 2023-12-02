MAKASSAR - Muhammad Zinedine Alam Ganjar mengunjungi Pulau Lae-Lae, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (2/12/2023).
Berdasarkan pantauan MNC Portal pukul 08.30 WIB, Alam menggunakan perahu lokal dari pantai Losari menuju pulau Lae-Lae. Tampak Alam yang memakai baju kaos putih dengan topi hitam menikmati hembusan angin di dalam perahu tersebut.
Tiba di Pulau Lae-Lae, Alam disambut hangat oleh sejumlah masyarakat. Dia tampak mengobrol sedikit dengan warga sekitar.
"Sampah kiriman dari kota, karena orang sampai langsung ke sini kebawa ombak ke Pulau Lae-Lae," ujar Warga ke Alam.
Lantas, putra sulung Capres Ganjar Pranowo itu bersama dengan warga lokal dan Ikatan Duta Lingkungan Sulsel mulai membersihkan pantai dengan sejumlah peralatan yang ada.
(Arief Setyadi )