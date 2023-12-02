Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ketika Anak Muda NTT Ciptakan Lagu Terinspirasi Prestasi Ganjar, Begini Liriknya

Arif Budianto , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |08:31 WIB
Ketika Anak Muda NTT Ciptakan Lagu Terinspirasi Prestasi Ganjar, Begini Liriknya
Anak muda NTT ciptakan lagu terinspirasi prestasi Ganjar Pranowo (Foto: Dok/Arif Budianto)
A
A
A

 

KUPANG - Kreativitas anak muda Nusa Tenggara Timur (NTT) memang sungguh luar biasa. Acara ngobrol bareng Ganjar Pranowo di Pantai Lusiana, Kota Kupang, Jumat (1/2/2023) malam terasa seperti pesta seni lintas genre.

Bagaimana tidak, kehadiran calon presiden (capres) nomor urut 3 itu langsung disambut aksi Yusten Kaesmetan yang membawakan lagu ciptaannya yang berjudul "Dari NTT Nada Untuk Ganjar" diiringi gitar akustik.

Menariknya, lagu yang dinyanyikan Yusten tersebut diciptakan lima menit sebelum Ganjar tiba di lokasi.

Dari NTT nada untuk Ganjar

Lantunkan suara gitar kecil ku ini

Dan untuk negeri tercinta

Seorang lulusan Fakultas Hukum

Universitas Gadja Mada 1995

Betul Pak ?

Betul ya Pak..

Mari tersenyum

Tampan rupawan murah hati untuk rakyat

Berdedikasi tinggi

Hidup seadanya

Inilah Ganjar Pranowo

Sederhana murah senyum adil dan selalu sportif berdiri di samping rakyat

Untuk majukan Indonesia

Jadi lebih dahsyat…(maju)(maju)(maju)

Inilah Ganjar Pranowo

Demikian lirik lagu yang dinyanyikan Yusten ketika menyambut kedatangan Ganjar. Suasana malam itu semakin hangat dengan penampilan tari dan dilanjut tim dance modern. Suara tepuk tangan terus terdengar mengikuti tempo iringan musik.

Yusten Kaesmetan mengatakan, lagu ciptaannya itu dipersembahkan spesial buat Ganjar. Lagu yang dia buat tersebut terinspirasi sosok Ganjar Pranowo yang berprestasi.

"Lagu itu saya buat hanya dengan waktu lima menit. Itu merupakan suara atau nada-nada dari masyarakat NTT untuk Pak Ganjar," tuturnya.

