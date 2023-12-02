Temui Alam Ganjar, Warga Pulau Lae-Lae Minta Tak Direklamasi

MAKASSAR - Muhammad Zinedine Alam Ganjar mengunjungi Pulau Lae-Lae, Kota Makassar, Sulawesi Selatan Sabtu (2/12/2023). Kedatangannya bertujuan untuk melakukan bersih-bersih pantai bersama dengan warga lokal dan ikatan duta lingkungan Sulawesi Selatan.

Tiba di pulau Lae-Lae, Alam disambut hangat oleh sejumlah masyarakat. Dia tampak mengobrol sedikit dengan warga sekitar.

BACA JUGA:

Setelah itu, Alam bersama warga berjalan menuju pantai dengan membawa sejumlah perlengkapan kebersihan mulai dari sapu, sarung tangan hingga trash bag.

Bersama warga, tampak anak tunggal Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh Supriyanti itu menyisiri pantai sambil membawa sapu berwarna hijau. Dia pun tak malu untuk mengambil sejumlah sampah dan mengumpulkannya ke dalam trash bag.

BACA JUGA:

Terlihat antusiasme masyarakat terutama ibu-ibu dan anak generasi muda yang ikut bersih-bersih pantai di pagi yang cerah itu. Salah satunya Daeng Puji (60) mengaku senang dengan hadirnya Alam yang peduli lingkungan dan kondisi sosial di sekitarnya.

"Kami berterima kasih (Alam) datang untuk membantu kita membersih-bersihkan pulau kami. Alhamdulillah dia (Alam) baik berwibawa menyatu ke masyarakat yaitu makanya kami senang," kata Daeng kepada MNC Portal.

Dia pun turut menyuarakan aspirasinya yakni meminta agar pulau Lae-Lae tidak direklamasi oleh pemerintah.

"Kami ini dalam kondisi disini was-was karena ada aturan pemerintah provinsi yang akan mereklamasi disini. Jadi kami minta mau dijadikan PR sampaikan ke Pa Ganjar, kami penduduk asli sini enggak akan mau direklamasi," ucapnya.

Senada dengan, Siti Rukayyah (46) yang mengucapkan rasa terima kasih karena anak capres nomor urut 3 tiga itu dapat ikut serta dalam pelestarian lingkungan.

"Bersyukur sekali dia bisa sampai Kesini apalagi dengan tema bersih-bersih pantai sangat berterima kasih sekali kita juga bisa mengenal anaknya bapak capres pa Ganjar Pranowo," katanya.