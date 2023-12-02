Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Momen Ganjar Jadi Sasaran Swafoto saat CFD hingga Dicurhati Pedagang di Kupang

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |09:39 WIB
Momen Ganjar Jadi Sasaran Swafoto saat CFD hingga Dicurhati Pedagang di Kupang
Ganjar jadi rebutan swafoto saat ikuti Car Free Day di Kupang, NTT (Foto: Ferry Bangkit Rizki)
A
A
A

 

KUPANG - Calon presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo menikmati pagi dengan mengikuti Car Free Day (CFD) di Jalan Eltari, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu (2/12/2023).

Kehadiran Capres yang diusung PDI Perjuangan, PPP, Partai Perindo dan Partai Hanura itu langsung diserbu masyarakat yang sama menikmati CFD. Selain itu, mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyempatkan diri untuk blusukan ke Pasar Inpres Naikoten I.

Di pasar, Ganjar Pranowo banyak mendapat curhatan pada pedagang terkait harga kebutuhan pokok seperti gula hingga beras. Mayoritas pedagang mengeluhkan adanya kenaikan harga bahan pokok.

"Iya, harga-harga banyak yang naik. Tadi kami sampaikan ke Pak Ganjar," kata Husni, salah seorang pedagang.

Ia mengaku kaget dengan kehadiran Ganjar Pranowo yang berpasangan dengan Mahfud MD di Pilpres 2024. Husni pun menyampaikan harapannya jila kelak terpilih pasangan Ganjar-Mahfud MD memiliki strategi untuk menjaga harga kebutuhan pokok agar tetap stabil.

"Harapannya harga murah dan stabil," ucap dia.

Sementara itu, Ganjar Pranowo mengaku mendapat keluhan dari para pedagang terkait harga kebutuhan pokok yang lagi-lagi mengalami kenaikan. Di antaranya beras dan gula.

"Sebenarnya yang paling banyak dirasakan oleh masyarakat kemarin harga ya, maka tadi kita ngecek ke pasar kita ambil sampel kemarin berasnya masih naik kurang lebih 1.000, lalu gula pasir juga naik begitu," ungkap Ganjar.

Telusuri berita news lainnya
