Ganjar Menyapa Warga di Car Free Day Kupang Lanjut Blusukan ke Pasar

Ganjar Pranowo car free day dan blusukan ke pasar di Kupang (Foto: Eman Suni)

KUPANG - Calon Presiden (Capres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo mengisi waktu kampanye di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan mengikuti car free day pada Sabtu (12/2/2023) pagi. Ganjar juga menyapa anak-anak serta warga.

Setelah di ujung lokasi car free day, Capres nomor urut 3 ini melakukan blusukan ke Pasar Inpres Naikoten 1 Kota Kupang.

Saat blusukan ke pasar, Ganjar mengecek harga-harga sembako dan juga menyapa para pedagang. Di pasar, Ganjar berdiskusi dengan para pedagang dan sempat membeli sayur.