Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Bersih-Bersih Pantai, Alam Ganjar Imbau Generasi Muda Terus Jaga Lingkungan

Widya Michella , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |10:25 WIB
Bersih-Bersih Pantai, Alam Ganjar Imbau Generasi Muda Terus Jaga Lingkungan
Alam Ganjar bersih-bersih pantai Pulau Lae-Lae (Foto: Widya Michella)
A
A
A

MAKASSAR - Muhammad Zinedine Alam Ganjar mengunjungi Pulau Lae-Lae, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (2/12/2023). Kedatangan bertujuan untuk melakukan bersih-bersih pantai bersama dengan warga lokal dan ikatan duta lingkungan Sulawesi Selatan.

Tiba di Pulau Lae-Lae, Alam disambut hangat oleh sejumlah masyarakat. Dia tampak mengobrol sedikit dengan warga sekitar.

Setelah itu, Alam bersama warga berjalan menuju pantai dengan membawa sejumlah perlengkapan kebersihan mulai dari sapu, sarung tangan hingga trash bag. Terlihat antusiasme masyarakat terutama ibu-ibu dan anak generasi muda yang ikut bersih-bersih pantai di pagi yang cerah itu.

"Banyak ada puluhan teman dari dinas lingkungan hidup, Duta lingkungan dan masyarakat pulau Lae-Lae sangat semangat karena kalau bapak-bapak jam segini masih melaut," ucapnya.

Putra sulung Capres Ganjar Pranowo itu pun berharap generasi muda untuk terus menjaga lingkungan. Salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarang.

"Harapan dari pulau-pulau lain khususnya untuk tidak buang sampah sembarang dan gunakan sampah plastik seminimal mungkin kalau misalkan tidak memungkinkan digunakan. Tetap menjaga lingkungan masing-masing karena ternyata misalkan buang sampah sembarangan sehingga itu jadi gunungan sampah di tempat lain," kata dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement