Bersih-Bersih Pantai, Alam Ganjar Imbau Generasi Muda Terus Jaga Lingkungan

MAKASSAR - Muhammad Zinedine Alam Ganjar mengunjungi Pulau Lae-Lae, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (2/12/2023). Kedatangan bertujuan untuk melakukan bersih-bersih pantai bersama dengan warga lokal dan ikatan duta lingkungan Sulawesi Selatan.

Tiba di Pulau Lae-Lae, Alam disambut hangat oleh sejumlah masyarakat. Dia tampak mengobrol sedikit dengan warga sekitar.

Setelah itu, Alam bersama warga berjalan menuju pantai dengan membawa sejumlah perlengkapan kebersihan mulai dari sapu, sarung tangan hingga trash bag. Terlihat antusiasme masyarakat terutama ibu-ibu dan anak generasi muda yang ikut bersih-bersih pantai di pagi yang cerah itu.

"Banyak ada puluhan teman dari dinas lingkungan hidup, Duta lingkungan dan masyarakat pulau Lae-Lae sangat semangat karena kalau bapak-bapak jam segini masih melaut," ucapnya.

Putra sulung Capres Ganjar Pranowo itu pun berharap generasi muda untuk terus menjaga lingkungan. Salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarang.

"Harapan dari pulau-pulau lain khususnya untuk tidak buang sampah sembarang dan gunakan sampah plastik seminimal mungkin kalau misalkan tidak memungkinkan digunakan. Tetap menjaga lingkungan masing-masing karena ternyata misalkan buang sampah sembarangan sehingga itu jadi gunungan sampah di tempat lain," kata dia.