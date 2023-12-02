Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Kenakan Patondro, Alam Ganjar Disambut Puluhan Peserta Kompetisi Esports di Makassar

Widya Michella , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |18:42 WIB
Kenakan Patondro, Alam Ganjar Disambut Puluhan Peserta Kompetisi Esports di Makassar
Alam Ganjar kenakan patondro/Foto: Widya Michella
A
A
A

 

MAKASSAR - CEO/Founder Pigmy E-Sports sekaligus Ketua Harian di Indonesia E-Sports Association (IESPA) dan ESI Jawa Tengah, Muhammad Zinedine Alam Ganjar disambut puluhan peserta kompetisi esport di Rumah Lamdoek, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (2/11/2023).

Berdasarkan pantauan, Alam diberikan Patondro, penutup kepala khas Makassar, sebagai sebuah simbol penyambutan menggunakan identitas masyarakat Makassar.

 BACA JUGA:

Dalam kesempatannya tersebut Alam bercerita mengenai pengalamannya saat pertama kali mengenal industri Esports.

"Awalnya tuh saya bermain esports tahun 2020 bersama sepupu saya yang berada di Russia, akhirnya ngobrol dan diminta untuk download PUBG, sejak saat itu kita komunikasi dan bermain selama 12 sampai 14 jam sehari. Dari situ sering ikut turnamen dan mewakili jurusan tapi gabisa tembus pro player," kata putra tunggal pasangan Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh.

 BACA JUGA:

Ditanya mengenai pengalaman pertamanya membentuk Tim Pigmy, Alam mengaku kesempatan tersebut didapatkannya saat menerima ajakan untuk mengelola tim dalam mengikuti beberapa kejuaraan.

"Kebetulan banget saat itu senior di kampus jadi Ketua IESPA Jateng dan kita ikut fornas di Sumsel, kita satu tim dan dapet medali perunggu," kata anak calon presiden (capres) 2024 nomor urut tiga itu.

Sejak saat itu, Alam melihat bahwa ada peluang untuk membuat sebuah manajemen Esport yang dikelolanya bersama teman-teman. "E-Sports ini menjadi peluang besar apabila memiliki kemmpuan dalam memanajemen tim dengan baik," ujar Alam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement