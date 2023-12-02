Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Silaturahmi dengan Kiai se-Mataraman, Mahfud MD: Santri Punya Peran dalam Kemajuan Bangsa

Anang Agus Faisal , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |17:46 WIB
Silaturahmi dengan Kiai se-Mataraman, Mahfud MD: Santri Punya Peran dalam Kemajuan Bangsa
Mahfud MD saat bersilaturahmi dengan kiai se-Mataraman/Foto: Anang
A
A
A

TRENGGALEK - Calon wakil presiden yang disusung Partai Perindo, Mahfud MD mengatakan bahwa, kalangan santri memiliki kontribusi besar dalam kemajuan bangsa.

"Dulu ketika pondok pesantren diabaikan, para santri tidak berkontribusi kepada pembangunan negara, tapi setelah diberi ruang dan kesempatan sudah banyak kaum santri yang berkontibusi dalam memajukan negara Indonesia," katanya dalam silaturahmi dengan ratusan santri dan kiai se-Mataraman, di Pondok Pesantren Sulaiman Trenggalek, Sabtu (2/12/2023).

Karena itu, pondok pesantren, tempat di mana santri bernaung, diberikan berbagai kemudahan oleh pemerintah. Dia mengatakan, saat ini pemerintah telah menyediakn ribuan hektar tanah yang dapat dikelola.

"Sekarang pemerintah sediakan ribuan hektar tanah, silakan dikelola, tapi bukan hanya diminta, harus ada usahanya dan ada proposalnya," ujarnya.

Dia pun berjanji bahwa program ini akan terus berjalan ke depan jika ia dan Capres Ganjar Pranowo terpilih di Pemilu 2024. Dia pun menjanjikan bahwa akan ada pningkatan kesejahteraan bagi kalangan guru ngaji dan kiai kampung.

Pasangan calon presiden Ganjar Pranowo itu mengatakan bahwa, saat ini kondisi kesejahteraan guru ngaji dan kiai kampung masih belum dapat dikatakan aman.

Halaman:
1 2
      
