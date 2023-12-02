Advertisement
HOME NEWS JATIM

Silaturahmi dengan Kiai se-Mataraman, Mahfud MD Janjikan Kesejahteraan Guru Ngaji dan Kiai Kampung

Anang Agus Faisal , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |17:29 WIB
Silaturahmi dengan Kiai se-Mataraman, Mahfud MD Janjikan Kesejahteraan Guru Ngaji dan Kiai Kampung
Mahfud MD janjikan kesejahteraan kiai kampung/Foto: Anang Agus Faisal
A
A
A

 

TRENGGALEK - Calon wakil presiden yang disusung Partai Perindo, Mahfud MD, berkunjung ke Trenggalek, Jawa Timur, untuk bersilaturahmi dengan ratusan santri dan kiai se-Mataraman.

Di hadapan para kiai dan santri di Pondok Pesantren Sulaiman Trenggalek, Mahfud MD berjanji akan meningkatkan kesejahteraan guru ngaji dan kiai kampung, apabila dirinya terpilih pada Pilpres 2024 mendatang.

Pasangan calon presiden Ganjar Pranowo itu mengatakan bahwa, saat ini kondisi kesejahteraan guru ngaji dan kIai kampung masih belum dapat dikatakan aman.

Maka dari itu, apabila pada Pemilu 2024 Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Mahfud MD terpilih, maka pihaknya akan meningkatkan kesejahteraan guru ngaji dan kiai kampung.

Nantinya, sebagian dari APBN akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan para guru ngaji dan kiai kampung, mengingat peran dan sumbangsih mereka yang sangat besar bagi kemajuan bangsa Indonesia.

"Kiai kampung, ustad dan sebagainya ada arah ke situ (kesejahteraan). Sekarang pemerintah sediakan ribuan hektar tanah, silakan dikelola, tapi bukan hanya diminta harus dikelola dan ada proposalnya," kata Mahfud, Sabtu (2/12/2023).

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
