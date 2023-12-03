Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

1 Tewas, 2 Lainnya Terluka dalam Serangan di Dekat Menara Eiffel

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |11:12 WIB
1 Tewas, 2 Lainnya Terluka dalam Serangan di Dekat Menara Eiffel
Foto: Reuters.
A
A
A

PARIS - Satu orang tewas dan dua lainnya terluka setelah seorang pria menyerang wisatawan di pusat kota Paris dekat Menara Eiffel, kata Menteri Dalam Negeri Prancis Gerald Darmanin pada Sabtu, (2/12/2023).

Polisi segera menangkap pria berusia 26 tahun, warga negara Prancis, dengan menggunakan senjata bius Taser, kata Darmanin kepada wartawan, sebagaimana dilansir Reuters.

Tersangka telah dijatuhi hukuman empat tahun penjara pada 2016 karena merencanakan serangan lain dan berada dalam daftar pengawasan dinas keamanan Prancis, dan juga dikenal memiliki gangguan kejiwaan, tambah Darmanin. 

Serangan itu terjadi sekira pukul 19.00 waktu setempat ketika pria tersebut menyerang pasangan turis dengan pisau di Quai de Grenelle, beberapa meter dari Menara Eiffel, hingga melukai seorang warga negara Jerman. Dia kemudian dikejar polisi dan menyerang dua orang lainnya dengan palu sebelum ditangkap.

Tersangka meneriakkan "Allahu Akbar" dan mengatakan kepada polisi bahwa dia kesal karena "begitu banyak Muslim yang meninggal di Afghanistan dan Palestina" dan juga kesal dengan situasi Gaza, kata Darmanin.

