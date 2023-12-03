Filipina Salahkan Teroris Asing Atas Pengeboman Misa di Universitas Marawi

MANILA - Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr mengutuk pemboman mematikan pada Minggu, (3/12/2023) menyalahkan "teroris asing", ketika polisi dan militer memperkuat keamanan di selatan negara itu dan sekitar ibu kota Manila.

Setidaknya empat orang tewas dan setidaknya 50 orang terluka setelah sebuah bom meledak saat misa pagi Katolik di gimnasium universitas di Marawi, sebuah kota di selatan negara itu yang dikepung oleh militan Islam selama lima bulan pada 2017.

“Saya mengutuk keras tindakan tidak masuk akal dan paling keji yang dilakukan oleh teroris asing,” kata Marcos dalam sebuah pernyataan sebagaimana dilansir Reuters. “Ekstremis yang melakukan kekerasan terhadap orang yang tidak bersalah akan selalu dianggap sebagai musuh bagi masyarakat kita.”

Operasi penegakan hukum untuk mengadili para pelaku "aktivitas teroris" akan "terus berlanjut", Menteri Pertahanan Gilberto Teodoro mengatakan pada konferensi pers.

Ada "indikasi kuat adanya unsur asing" dalam pemboman tersebut, kata Teodoro, menolak menjelaskan lebih lanjut agar tidak mengganggu penyelidikan yang sedang berlangsung.

Pecahan mortir 16 mm ditemukan di lokasi kejadian, kata pejabat senior polisi Emmanuel Peralta pada konferensi pers.

Ledakan di Marawi, ibu kota provinsi Lanao del Sur, terjadi setelah serangkaian operasi militer terhadap kelompok lokal pro-ISIS di Filipina selatan, kata panglima militer, termasuk operasi pada hari Minggu di Lanao del Sur yang berujung pada terbunuhnya seorang warga sipil. pemimpin kelompok Dawlah Islamiya-Maute.