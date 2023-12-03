Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Filipina Salahkan Teroris Asing Atas Pengeboman Misa di Universitas Marawi

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |20:21 WIB
Filipina Salahkan Teroris Asing Atas Pengeboman Misa di Universitas Marawi
Foto: Reuters.
A
A
A

MANILA - Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr mengutuk pemboman mematikan pada Minggu, (3/12/2023) menyalahkan "teroris asing", ketika polisi dan militer memperkuat keamanan di selatan negara itu dan sekitar ibu kota Manila.

 BACA JUGA:

Setidaknya empat orang tewas dan setidaknya 50 orang terluka setelah sebuah bom meledak saat misa pagi Katolik di gimnasium universitas di Marawi, sebuah kota di selatan negara itu yang dikepung oleh militan Islam selama lima bulan pada 2017.

“Saya mengutuk keras tindakan tidak masuk akal dan paling keji yang dilakukan oleh teroris asing,” kata Marcos dalam sebuah pernyataan sebagaimana dilansir Reuters. “Ekstremis yang melakukan kekerasan terhadap orang yang tidak bersalah akan selalu dianggap sebagai musuh bagi masyarakat kita.”

Operasi penegakan hukum untuk mengadili para pelaku "aktivitas teroris" akan "terus berlanjut", Menteri Pertahanan Gilberto Teodoro mengatakan pada konferensi pers. 

Ada "indikasi kuat adanya unsur asing" dalam pemboman tersebut, kata Teodoro, menolak menjelaskan lebih lanjut agar tidak mengganggu penyelidikan yang sedang berlangsung.

Pecahan mortir 16 mm ditemukan di lokasi kejadian, kata pejabat senior polisi Emmanuel Peralta pada konferensi pers.

BACA JUGA:

Gempa M 7,4 Guncang Filipina, Tewaskan Setidaknya 1 Orang dan Picu Peringatan Tsunami 

Ledakan di Marawi, ibu kota provinsi Lanao del Sur, terjadi setelah serangkaian operasi militer terhadap kelompok lokal pro-ISIS di Filipina selatan, kata panglima militer, termasuk operasi pada hari Minggu di Lanao del Sur yang berujung pada terbunuhnya seorang warga sipil. pemimpin kelompok Dawlah Islamiya-Maute.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/18/3171572/demo_di_filipina-GdOA_large.jpg
Filipina Membara! Demo Gen Z Ganyang Koruptor Rusuh, Massa dan Polisi Saling Serang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/11/18/3121338/rodrigo_duterte-wSQW_large.jpg
Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte Ditangkap Terkait Perang terhadap Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/18/3032878/tak-pedulikan-latihan-militer-filipina-as-china-terus-tingkatkan-tekanan-di-laut-cina-selatan-u4GheWav2N.jpg
Tak Pedulikan Latihan Militer Filipina-AS, China Terus Tingkatkan Tekanan di Laut Cina Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/18/3029975/panglima-militer-presiden-filipina-perintahkan-deeskalasi-ketegangan-di-laut-cina-selatan-gSe5rRNiTb.jpg
Panglima Militer: Presiden Filipina Perintahkan Deeskalasi Ketegangan di Laut Cina Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/22/18/3024540/filipina-peringatkan-konflik-di-laut-china-selatan-dapat-berujung-perang-gMVxUpPtDS.jpg
Filipina Peringatkan Konflik di Laut China Selatan Dapat Berujung Perang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/18/3017195/gunung-berapi-meletus-semburkan-abu-setinggi-5-km-pemerintah-filipina-naikkan-tingkat-kewaspadaan-mcu9aEp7Am.jpg
Gunung Berapi Meletus Semburkan Abu Setinggi 5 Km, Pemerintah Filipina Naikkan Tingkat Kewaspadaan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement