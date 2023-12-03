Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Gempa M 7,4 Guncang Filipina, Tewaskan Setidaknya 1 Orang dan Picu Peringatan Tsunami

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |11:30 WIB
Gempa M 7,4 Guncang Filipina, Tewaskan Setidaknya 1 Orang dan Picu Peringatan Tsunami
Ilustrasi. (Foto: Okezone)
A
A
A

MANILA - Penduduk Filipina diizinkan kembali ke rumah mereka pada Minggu , (3/12/2023) setelah gempa berkekuatan (M) 7,4 skala Richter melanda wilayah selatan negara itu, menewaskan setidaknya satu orang, dan pejabat bencana melaporkan kerusakan kecil pada beberapa infrastruktur.

Gempa yang terjadi pada Sabtu, (2/12/2023) malam mengguncang sebagian provinsi Surigao Del Sur dan Davao Oriental, memicu evakuasi pesisir dan peringatan tsunami di negara tersebut dan di Jepang.

Seorang wanita tewas ketika tembok runtuh ketika dia dan keluarganya meninggalkan rumah mereka untuk mencari keselamatan di kota Tagum di provinsi Davao del Norte, kata pejabat bencana Mon Cabonilas.

“Ancaman tsunami yang terkait dengan gempa bumi ini kini sebagian besar telah melampaui Filipina,” kata Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina (Phivolcs) dalam sebuah pernyataan, namun menyarankan masyarakat di komunitas yang terancam untuk mengindahkan instruksi dari otoritas setempat.

Di kota pesisir Carrascal di Surigao del Sur, semua pengungsi telah kembali ke rumah mereka, kata pejabat bencana Antonio kepada stasiun radio DWPM. “Kami siap jika ada kebutuhan untuk mengungsi lagi.”

Lebih dari 600 gempa susulan tercatat, dan Phivolcs mendesak agar masyarakat berhati-hati saat melanjutkan aktivitas normal.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/18/3171572/demo_di_filipina-GdOA_large.jpg
Filipina Membara! Demo Gen Z Ganyang Koruptor Rusuh, Massa dan Polisi Saling Serang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/11/18/3121338/rodrigo_duterte-wSQW_large.jpg
Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte Ditangkap Terkait Perang terhadap Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/18/3032878/tak-pedulikan-latihan-militer-filipina-as-china-terus-tingkatkan-tekanan-di-laut-cina-selatan-u4GheWav2N.jpg
Tak Pedulikan Latihan Militer Filipina-AS, China Terus Tingkatkan Tekanan di Laut Cina Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/18/3029975/panglima-militer-presiden-filipina-perintahkan-deeskalasi-ketegangan-di-laut-cina-selatan-gSe5rRNiTb.jpg
Panglima Militer: Presiden Filipina Perintahkan Deeskalasi Ketegangan di Laut Cina Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/22/18/3024540/filipina-peringatkan-konflik-di-laut-china-selatan-dapat-berujung-perang-gMVxUpPtDS.jpg
Filipina Peringatkan Konflik di Laut China Selatan Dapat Berujung Perang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/18/3017195/gunung-berapi-meletus-semburkan-abu-setinggi-5-km-pemerintah-filipina-naikkan-tingkat-kewaspadaan-mcu9aEp7Am.jpg
Gunung Berapi Meletus Semburkan Abu Setinggi 5 Km, Pemerintah Filipina Naikkan Tingkat Kewaspadaan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement