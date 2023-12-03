Gempa M 7,4 Guncang Filipina, Tewaskan Setidaknya 1 Orang dan Picu Peringatan Tsunami

MANILA - Penduduk Filipina diizinkan kembali ke rumah mereka pada Minggu , (3/12/2023) setelah gempa berkekuatan (M) 7,4 skala Richter melanda wilayah selatan negara itu, menewaskan setidaknya satu orang, dan pejabat bencana melaporkan kerusakan kecil pada beberapa infrastruktur.

Gempa yang terjadi pada Sabtu, (2/12/2023) malam mengguncang sebagian provinsi Surigao Del Sur dan Davao Oriental, memicu evakuasi pesisir dan peringatan tsunami di negara tersebut dan di Jepang.

Seorang wanita tewas ketika tembok runtuh ketika dia dan keluarganya meninggalkan rumah mereka untuk mencari keselamatan di kota Tagum di provinsi Davao del Norte, kata pejabat bencana Mon Cabonilas.

“Ancaman tsunami yang terkait dengan gempa bumi ini kini sebagian besar telah melampaui Filipina,” kata Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina (Phivolcs) dalam sebuah pernyataan, namun menyarankan masyarakat di komunitas yang terancam untuk mengindahkan instruksi dari otoritas setempat.

Di kota pesisir Carrascal di Surigao del Sur, semua pengungsi telah kembali ke rumah mereka, kata pejabat bencana Antonio kepada stasiun radio DWPM. “Kami siap jika ada kebutuhan untuk mengungsi lagi.”

Lebih dari 600 gempa susulan tercatat, dan Phivolcs mendesak agar masyarakat berhati-hati saat melanjutkan aktivitas normal.