HOME NEWS NUSANTARA

Gemar Olahraga, Siti Atikoh Ingin Lari dan Bersepeda di Aceh

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |01:55 WIB
Siti Atikoh (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

 

BANDA ACEH - Olahraga menjadi salah satu faktor yang dapat membuat lebih sehat dan bugar dari Siti Atikoh. Istri calon presiden 2024 Ganjar Pranowo sendiri memiliki olahraga favoritnya sendiri yakni lari dan bersepeda.

Dirinya kerap membagikan momen lari dan bersepeda melalui akun Instagram pribadinya @atikoh.s. Terbaru, ibunda Alam Ganjar ini berhasil mengikuti marathon 42 Km dalam ajang Borobudur Marathon 2023. Ini merupakan salah satu prestasi yang sangat luar biasa. Tidak sedikit netizen yang memberikan apresiasi untuk dirinya.

Namun, ternyata Siti Atikoh masih memiliki keinginan lain. Dirinya ingin menjajal lari dan bersepeda sambil menikmati keindahan kota Aceh dan Sabang.

“Beberapa kalI saat kita (Siti Atikoh dan Ganjar Pranowo) lagi sering-seringnya sepedaan, sebetulnya mau ke sini (Aceh)," kata Siti Atikoh saat ditemui di salah satu kedai makanan di Banda Aceh, Sabtu (2/12/2023).

Tidak hanya itu saja, dirinya pun ingin ikut serta maraton di kedua kota yang ada di barat Indonesia ini.

"Kemudian ada juga lari maraton di situ," ucap Atikoh.

