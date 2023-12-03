Advertisement
NUSANTARA
HOME NEWS NUSANTARA

Tarian Mondotambe Khas Tolaki Sambut Kehadiran Ganjar di Kendari

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |18:37 WIB
Tarian Mondotambe Khas Tolaki Sambut Kehadiran Ganjar di Kendari
Ganjar Pranowo disambut tarian mondotambe khas tolaki saat tiba di Kendari. (Ist)
A
A
A

 

KENDARI - Calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo tiba di Bandar Udara Haluoleo, Minggu (3/12/2023) siang. Warga pun nampak bahagia menyambut kedatangan Capres yang diusung Partai Perindo ini.

Bahkan, mereka menampilkan Tarian Mondotambe khas Tolaki yang biasa ditampilkan saat acara penyambutan tamu. Mereka kemudian memberikan pabele dan selempang putih kepada calon presiden (capres) 2024 nomor urut 3 itu.

Warga yang turut menyambut kedatangan Ganjar, tak ingin kehilangan momen itu. Mereka berebut tempat untuk bisa mengabadikan lewat kamera handphone. Sebagian warga ada juga yang meminta bersalaman dengan Ganjar.

Seorang warga Kota Kendari yang ikut menyambut, Daeng Lala mengatakan dirinya sangat antusias atas kedatangan Ganjar hari ini. Ia mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukan bahwa sosok Ganjar dinilai sebagai capres yang paling layak menjadi pemimpin Indonesia.

“Masyarakat sini sangat antusias sekali. Memang kalo dilihat dari tiga kandidat ini yang layak hanya Pak Ganjar (yang layak memimpin Indonesia),” beber Daeng Lala.

