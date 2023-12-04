Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Digerebek Polisi, Pejudi Sabung Ayam Kocar-kacir Kabur ke Sungai

Yuswantoro , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |04:01 WIB
Digerebek Polisi, Pejudi Sabung Ayam Kocar-kacir Kabur ke Sungai
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

LAMPUNG TIMUR - Satuan Reskim Polsek Batanghari Nuban, Polres Lampung Timur, Polda Lampung, menggerebek perjudian sabung ayam, di desa Gedung Dalem kecamatan Batanghari Nuban.

Kapolres Lampung Timur, AKBP M.Rizal Muchtar didampingi Kapolsek Batanghari AKP Dian Andika pada Minggu (3/12/23) membenarkan adanya penggerebekan perjudian sabung ayam tersebut.

Peristiwa berawal Minggu (3/12/23) anggota Polsek Batanghari Nuban yang sedang berpatroli menerima laporan dari masyarakat bahwa sedang terjadi kegiatan sabung ayam. Menerima laporan tersebut Personil Polsek Batanghari Nuban langsung melakukan upaya penggerebekan.

Karena para pemain judi sabung ayam melihat kedatangan team tekab 308 Presisi Polsek Batanghari Nuban, mereka segera melarikan diri ke arah sungai Desa Gedung Dalem, dari penggerebekan tersebut tidak berhasil mengamankan para pelaku judi.

Namun Polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) unit sepeda motor, 2 (dua) ekor ayam bangkok l, 1 (satu) buah geber berwarna putih, 1 (satu) buah bak plastik berwarna hitam, 2 (dua) buah ember plastik, 1 (satu) buah ember kaleng, 1 (satu) buah jam dinding merk quart, 8 (delapan) pasang sendal karet.

Untuk saat ini barang bukti diamankan di Polsek Batanghari Nuban, dan untuk para pelaku masih diburu oleh polisi.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181250/yusril-QYL5_large.jpg
Tokoh Agama dan Masyarakat Berkewajiban Ajak Masyarakat Memerangi Judi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/525/3146065/judi-Z9aY_large.jpg
Gerebek Judi Sabung Ayam, Polisi Ringkus 18 Orang di Cimenyan Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/337/3126267/polri-ylR8_large.jpg
Kapolri Pastikan Tindak Tegas Anggota yang Terlibat Judi Sabung Ayam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/338/3037748/markas-judi-sabung-ayam-di-bekasi-diobrak-abrik-polisi-70-orang-ditangkap-N81vENs9ce.jpg
Markas Judi Sabung Ayam di Bekasi Diobrak-abrik Polisi, 70 Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/608/3033239/buru-juru-tulis-judi-togel-polisi-sisir-warung-tuak-di-dolok-masagal-simalungun-yUMHgNmjvx.jpg
Buru Juru Tulis Judi Togel, Polisi Sisir Warung Tuak di Dolok Masagal Simalungun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/25/337/3025814/daftar-kasino-terbesar-di-dunia-surga-bagi-para-penggila-judi-ziuRY0eK0g.jpg
Daftar Kasino Terbesar di Dunia, Surga bagi Para Penggila Judi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement