Ganjar Sebut Tingkat Melek Politik Anak Muda Sangat Tinggi

JAKARTA - Calon presiden (capres) yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo, mengapresiasi anak-anak muda yang umumnya sudah paham politik. Oleh karenanya, Ganjar Pranowo mengajak para politisi senior untuk tak segan memberikan pendidikan politik bagi generasi penerus bangsa.

“Penting banget adanya pendidikan politik untuk anak muda. Tingkat melek politik di kalangan anak muda ini sangat tinggi,” ujar Ganjar Pranowo dalam keterangannya, Senin (4/12/2023).

Ganjar mengatakan kesadaran politik yang sangat baik tersebut harus diimbangi dialog intensif.

“Hanya memang, para politisi harus banyak mendengar mereka untuk menampung gagasan-gagasan yang sangat baru, yang selama ini para politisi tidak tahu. Inilah bentuk akomodasi ide. Sehingga mereka bisa melihat politik itu agung dan mereka tetap punya kesempatan, apa yang mereka pikirkan itu betul-betul bisa diapresiasi dan direalisasikan. Itulah pendidikan politik yang baik,” ujarnya.

Sejak menjabat Gubernur Jawa Tengah hingga masa kampanye Pilpres 2024 ini, Ganjar Pranowo selalu menyediakan waktu untuk bertemu anak muda di berbagai daerah. Saat berjumpa langsung dengan generasi muda, Ganjar selalu mengingatkan orang muda untuk terlibat aktif dalam politik.

“Maka, saya bilang, ayo ikut, ayo terlibat, ayo jangan golput, sampaikan suaramu,” katanya.