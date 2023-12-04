Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ganjar Sebut Tingkat Melek Politik Anak Muda Sangat Tinggi

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |13:24 WIB
Ganjar Sebut Tingkat Melek Politik Anak Muda Sangat Tinggi
Ganjar Pranowo. (MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Calon presiden (capres) yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo, mengapresiasi anak-anak muda yang umumnya sudah paham politik. Oleh karenanya, Ganjar Pranowo mengajak para politisi senior untuk tak segan memberikan pendidikan politik bagi generasi penerus bangsa.

“Penting banget adanya pendidikan politik untuk anak muda. Tingkat melek politik di kalangan anak muda ini sangat tinggi,” ujar Ganjar Pranowo dalam keterangannya, Senin (4/12/2023).

Ganjar mengatakan kesadaran politik yang sangat baik tersebut harus diimbangi dialog intensif.

“Hanya memang, para politisi harus banyak mendengar mereka untuk menampung gagasan-gagasan yang sangat baru, yang selama ini para politisi tidak tahu. Inilah bentuk akomodasi ide. Sehingga mereka bisa melihat politik itu agung dan mereka tetap punya kesempatan, apa yang mereka pikirkan itu betul-betul bisa diapresiasi dan direalisasikan. Itulah pendidikan politik yang baik,” ujarnya.

Sejak menjabat Gubernur Jawa Tengah hingga masa kampanye Pilpres 2024 ini, Ganjar Pranowo selalu menyediakan waktu untuk bertemu anak muda di berbagai daerah. Saat berjumpa langsung dengan generasi muda, Ganjar selalu mengingatkan orang muda untuk terlibat aktif dalam politik.

BACA JUGA:

Cerita Ganjar Pranowo Tolak Gratifikasi 

“Maka, saya bilang, ayo ikut, ayo terlibat, ayo jangan golput, sampaikan suaramu,” katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement