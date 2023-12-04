Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ganjar Pranowo Komitmen Bangun Sistem Informasi Olahraga di Setiap Daerah

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |20:31 WIB
Ganjar Pranowo Komitmen Bangun Sistem Informasi Olahraga di Setiap Daerah
Ganjar Pranowo di Kendari (Foto: MPI)
A
A
A

 

KENDARI - Calon Presiden nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo menegaskan komitmennya dalam perkembangan dunia olahraga di tanah air. Salah satu caranya yakni membangun sistem informasi olahraga saat menjadi Presiden pada 2024.

Hal itu dikatakan Ganjar merespons pertanyaan dari Ayu saat ‘Obrol Santai Bareng Ganjar’ bersama minelial dan Gen Z di Hotel Claro, Kendari, Sulawesi Tenggara, Minggu 3 Desember 2023, malam.

“Satu yang perlu dibangun adalah sistem informasi olahraga, timbalannya salah satunya adalah atlet. Atlet itu (enggak) lama dan usianya terbatas, nah sistem informasi olahraga itu penting, di dalamnya ada atlet,” ujar Ganjar.

Untuk diketahui, Ayu yang memberikan pertanyaan kepada Ganjar, merupakan seorang atlet sprinter di Sulawesi Tenggara. Saat ini, dia masih mengenyam pendidikan di bangku kuliah.

Ganjar mengatakan akan memberikan ruang bagi para atlet untuk mengembangkan kemampuan melalui penyediaan sistem olahraga terintegrasi beserta fasilitas di setiap daerah.

Bahkan, Capres berambut putih ini mengaku pernah berbincang dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ihwal pembangunan fasilitas olahraga yang diberikan pada setiap kampus di Indonesia. Ini salah satu cara dalam memajukan dunia olahraga di tanah air.

“Apa sebenarnya yang mesti dilakukan? Saya pernah bicara dengan Presiden soal ini. Pak Presiden usul soal fasilitas tadi. Kalau kita ada event internasional, nasional kayak PON ya, kita kan bangun tuh pusat olahraga, bagus,” tutur Ganjar.

Halaman:
1 2
      
