HOME NEWS JABAR

Sambangi Kota Kembang, Siti Atikoh Disambut dengan Lagu Halo-Halo Bandung

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |17:32 WIB
Sambangi Kota Kembang, Siti Atikoh Disambut dengan Lagu Halo-Halo Bandung
Siti Atikoh Sambangi Bandung/Foto: MNC Portal
A
A
A


BANDUNG - Siti Atikoh Ganjar Pranowo melakukan pertemuan dengan para pelaku UMKM di Gedung HBS Cimareme, Bandung, Jawa Barat, Senin (4/12/2023).

Ketika memasuki ruangan gedung, Siti Atikoh Ganjar langsung disambut dengan lagu Halo-Halo Bandung oleh seluruh warga Bandung yang datang dalam gedung tersebut.

Suara kompak para warga menyanyikan lagu Halo-Halo Bandung membuat ruangan bergema. Hal ini tentu membuat Siti Atikoh tersenyum lebar. Kedatangannya benar-benar mendapat sambutan warga Bandung.

Tentunya dalam kesempatan ini dirinya tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk melihat-lihat UMKM warga Bandung. Dirinya juga bercengkrama dengan ramah bersama para pelaku UMKM.

Sebagai bentuk dukungan untuk pelaku UMKM, Siti Atikoh juga tidak lupa membeli beberapa produk yang dijajakan di tempat tersebut. Dirinya membeli beberapa kue dan keripik khas Bandung.

Siti Atikoh mengaku sangat terpukau dengan UMKM yang ada di Bandung. Dirinya mengatakan jika hal tersebut benar-benar seperti produk yang profesional. Benar-benar layak untuk dijual.

“Luar biasa sekali, potensinya itu tinggi. Terutama dari sisi kemasan. Kemasan ini sudah atraktif,” kata Siti Atikoh sambil menunjukkan satu produk UMKM yang dijajakan dalam acara tersebut.

Halaman:
1 2
      
