Konsolidasi Parpol di Cianjur, Siti Atikoh Ajak Kerja Satset Edukasi Masyarakat

CIANJUR - Berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat, istri capres nomor 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, mengajak seluruh parpol pengusung di daerah tersebut untuk kerja sat-set dalam mengedukasi masyarakat setempat.

“Kita harus gerak cepat dan bekerja cerdas. Sat-set kalau pakai istilah yang biasa disebut Pak Ganjar,” kata Atikoh di salah satu kedai makanan yang ada di Cianjur, Senin (4/12/2023).

“Utamanya mari kita bisa mengedukasi di masyarakat jangan sampai termakan berita kurang pas dan menyesatkan,” lanjutnya.

Siti Atikoh menegaskan edukasi pada masyarakat sangatlah penting. Lantaran beberapa waktu belakangan ini terdapat banyak sekali hoaks yang berkeliaran di tengah masyarakat.

“Soal program dan visi misi perlu lebih diedukasi di masyarakat. Banyak isu dan semacam fitnah beredar. Pertama kalau paslon Ganjar-Mahfud jadi, sembako murah ditiadakan. Tidak. Pasti akan dilanjutkan dan justru ditingkatkan,” kata Siti Atikoh.

“Lalu kedua, beasiswa bagi anak justru akan bertambah. Termasuk keberpihakan pada pesantren dan guru ngaji, guru agama apapun. Itu semua sudah diterapkan di Jateng,” kata Atikoh, bereferensi pada Ganjar Pranowo yang dua periode menjabat Gubernur Jawa Tengah.