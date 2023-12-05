Cuaca Jakarta Hari Ini: Sejumlah Wilayah Bakal Diguyur Hujan

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta, Selasa (5/12/2023). Sejumlah wilayah Jakarta akan diguyur hujan hari ini.

BMKG lewat situs resminya menginformasikan, pada pagi hari wilayah Jakarta Barat akan diguyur hujan dengan intensitas sedang, sedangkan wilayah lainnya berawan, untuk Kepulauan Seribu akan berselimut awan tebal.

Lalu pada siang hari, hujan masih mengguyur wilayah Jakarta Barat, dan juga Jakarta Selatan. Pada malam hari, Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur bakal diguyur hujan.

Sedangkan untuk dini hari, wilayah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu yang diguyur hujan.

BMKG memberikan peringatan dini waspada potensi hujan disertai kilat/petir dan angin kencang di sebagian wilayah Jakbar dan Jaksel pada sore dan malam hari.

Adapun suhu berkisar antara 26-31 derajat celsius dengan kelembapan 80-100 persen.

(Awaludin)