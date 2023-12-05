Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cuaca Jakarta Hari Ini: Sejumlah Wilayah Bakal Diguyur Hujan

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |05:01 WIB
Cuaca Jakarta Hari Ini: Sejumlah Wilayah Bakal Diguyur Hujan
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta, Selasa (5/12/2023). Sejumlah wilayah Jakarta akan diguyur hujan hari ini.

BMKG lewat situs resminya menginformasikan, pada pagi hari wilayah Jakarta Barat akan diguyur hujan dengan intensitas sedang, sedangkan wilayah lainnya berawan, untuk Kepulauan Seribu akan berselimut awan tebal.

Lalu pada siang hari, hujan masih mengguyur wilayah Jakarta Barat, dan juga Jakarta Selatan. Pada malam hari, Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur bakal diguyur hujan.

Sedangkan untuk dini hari, wilayah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu yang diguyur hujan.

BMKG memberikan peringatan dini waspada potensi hujan disertai kilat/petir dan angin kencang di sebagian wilayah Jakbar dan Jaksel pada sore dan malam hari.

Adapun suhu berkisar antara 26-31 derajat celsius dengan kelembapan 80-100 persen.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190550/hujan-VSbc_large.jpg
Ramalan Cuaca, Hujan Bakal Guyur Jabodetabek Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/338/3190341/hujan-sbqT_large.jpg
BMKG Prediksi Hujan Guyur Hampir Seluruh Wilayah Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/338/3189892/cuaca-R2sz_large.jpg
Awal Pekan, Cuaca Jakarta Diprediksi Berawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189570/cuaca-YeS6_large.jpg
BMKG Prediksi Hujan Disertai Petir Guyur Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188674/hujan-SGmI_large.jpg
BMKG Prediksi Hujan Guyur Sebagian Wilayah Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188672/angin_kencang-Sk3e_large.jpg
BMKG Deteksi Potensi Siklon Tropis saat Nataru 2026
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement