Hari Kedua di NTT, Jokowi Kunjungi Kabupaten Nagekeo

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan kunjungan hari keduanya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), bertolak menuju Kabupaten Nagekeo, Selasa (5/12/2023),

Dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU, Presiden serta rombongan terbatas lepas landas dari Bandar Udara Komodo, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, sekira pukul 07.30 WITA.

Di bandara, tampak Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi melepas keberangkatan Presiden Jokowi menuju Kabupaten Nagekeo.

Setibanya di Kabupaten Nagekeo, Presiden Jokowi akan langsung meninjau progres pembangunan Bendungan Mbay. Setelahnya, Presiden akan mengunjungi pasar untuk mengecek kondisi harga kebutuhan pokok dan membagikan sejumlah bantuan.