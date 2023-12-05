Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Momen Ganjar Kampanye di Kaltim, Sapa Ojol hingga Blusukan ke Pasar

Dzulfikar Ash , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |15:28 WIB
Momen Ganjar Kampanye di Kaltim, Sapa Ojol hingga Blusukan ke Pasar
A
A
A

KALTIM - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo berkesempatan melakukan kunjungan ke Kalimantan Timur (Kaltim).

Di Kaltim, Ganjar Pranowo akan melakukan berbagai kegiatan di sejumlah kabupaten/kota.

Ganjar Pranowo bersama rombongan tiba di Balikpapan, sekitar Pukul 09.40 Wita, dan langsung menuju Warkop Miki untuk sarapan bersama dengan masyarakat.

Setelah itu, capres asal PDI Perjuangan itu menuju Pasar Baru untuk bertemu pedagang, komunitas ojek dan masyarakat sekitar.

Ganjar berdialog langsung, menanyakan harga barang kebutuhan pokok, dan persoalan-persoalan lainnya.

"Di sana (Pasar Baru), beliau juga meninjau harga sembako, berdialog dengan pedagang, tukang ojek dan masyarakat," ucap Muhammad Samsun Selalu Bendahara DPD PDIP Kaltim.

Setelah dari Pasar Baru, Ganjar dijadwalkan bertemu dengan ribuan massa pendukung, baik dari relawan, caleg partai koalisi, yang berasal dari Balikpapan, Paser dan Penajam Paser Utara (PPU), di Swiss-Belhotel.

"Di Swiss-Belhotel beliau bertemu dengan ribuan massa untuk menyampaikan visi misi, serta gagasan-gagasannya terkait pencapresan," jelasnya.

Lalu, Ganjar juga diagendakan hadir di tengah-tengah masyarakat disabilitas, di rumah pelatihan kerja disabilitas di Gunung Pasir.

Setelah itu dilanjutkan kunjungan ke Pondok Pesantren Syaichona Cholil di Sepinggan.

Halaman:
1 2
      
