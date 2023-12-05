Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Kenakan Baju Khas Bugis Makassar, Alam Ganjar Keliling Istana Kerajaan Gowa

Widya Michella , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |15:15 WIB
Alam Ganjar kenakan pakaian adat Bugis Makassar (Foto : MPI)
GOWA - Hari ini merupakan hari kelima kunjungan putra Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh, Muhammad Zinedine Alam Ganjar ke Sulawesi Selatan. Sebelumnya, Alam Ganjar melakukan silaturahmi ke keluarga Kerajaan Gowa.

Usai bersilaturahmi dirinya beranjak untuk mengunjungi Museum Balla Lompoa di Jalan KH Wahid Hasyim No.39, Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Selasa (5/12/2023).

Kedatangan Alam pun lantas disambut hangat oleh warga lokal dan anak-anak Makassar. Usai diajak berselfie, Alam diminta untuk menggunakan Jas Tutup yang dikenal dengan Jas Tutu' atau Baju Bella Dada berwarna merah.

Usai berganti baju, Alam langsung memasuki museum yang ditemani seorang pemandu wisata. Diketahui, Museum Balla Lompoa merupakan rekonstruksi dari istana Kerajaan Gowa yang didirikan pada masa pemerintahan Raja Gowa ke-31, I Mangngi-mangngi Daeng Matutu, pada tahun 1936.

"Kerajaan gowa melindungi raja-raja kecil yang ada di wilayah-wilayahnya," ucap pemandu wisata.

Dia pun berkeliling untuk melihat sejumlah koleksi benda-benda Kerajaan Gowa. Seperti alat perang yakni tombak dan meriam kuno, serta sebuah payung lalong sipue (payung yang dipakai raja ketika pelantikan).

"Senang sekali tadi juga disambut snagat hangat oleh keluarga Kerajaan Gowa dan Balla Lompoa, Istana yang sekarang banyak sekali sejarah terkait Gowa itu sendiri saya sangat senang," kata Alam Ganjar.

