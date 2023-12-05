Realisasi Target Bank BRI Rp1.250,72 Triliun per September

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menargetkan pertumbuhan kredit sebesar 10-12 persen Year on Year (YoY)pada 2023. Namun, realisasinya, hingga akhir September 2023 penyaluran kredit BRI Group mampu tumbuh 12,53 persen YoY menjadi Rp1.250,72 triliun.

"Pertumbuhan tersebut berada di atas pertumbuhan kredit di industri (nasional) yang sebesar 8,96 persen YoY," ujar Direktur Utama Bank BRI Sunarso, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (5/12/2023).

BACA JUGA: Strategi BRI Tingkatkan Porsi Dana Murah

Khusus penyaluran kredit UMKM BRI juga mencatat pertumbuhan 11,01 persen dari semula Rp935,86 triliun di akhir Kuartal III 2022 menjadi Rp1.038,90 triliun di akhir Kuartal III 2023. Dengan demikian porsi kredit UMKM BRI mencapai 83,06 persen dibandingkan dengan total kredit BRI.

Pencapaian BRI tersebut tak terlepas dari keberhasilan BRI Group mencatatkan kinerja cemerlang pada 2022. Kinerja gemilang tahun lalu tersebut juga berlanjut di sepanjang 2023, di mana hingga kuartal III-2023, aset BRI secara konsolidasian berhasil tumbuh 9,93 persen YoY menjadi Rp1.851,97 triliun.

Pertumbuhan aset tersebut juga diiringi dengan perolehan laba dalam 9 bulan yang mencapai sebesar Rp44,21 triliun atau tumbuh 12,47 persen YoY.

(Agustina Wulandari )