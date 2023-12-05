Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Berkat Bank BRI, Adi Ahmad Mampu Tingkatkan Produksi Kopi Akar Wangi dari 50 Kg jadi 2 Kuintal

Berkat Bank BRI, Adi Ahmad Mampu Tingkatkan Produksi Kopi Akar Wangi dari 50 Kg jadi 2 Kuintal
Foto: Dok BRI
A
A
A

JAKARTA - Potensi usaha di suatu wilayah bisa menjadi salah satu cara untuk mendorong masyarakat dan wilayah tersebut semakin maju.

Potensi ini bisa beragam jenisnya. Bahkan, hasil bumi khas yang ada di wilayah tersebut juga bisa dikreasikan menjadi produk unik yang nantinya dapat menjadi ikon di wilayah tersebut.

Hal ini juga yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Waluran Tonggoh, Desa Sukalaksana, Kec. Samarang, Kab. Garut. Sudah sejak lama masyarakat di daerah tersebut dikenal dengan profesinya sebagai petani kopi dan akar wangi. Keduanya memang bahan yang berbeda, tapi ketika dikombinasikan bisa menjadi produk minuman dengan citarasa yang khas.

Adi Ahmad Nasir (32) adalah adalah sosok di balik layar klaster usaha Kopi Akar Wangi yang dikembangkan oleh masyarakat setempat. Sebagai ketua klaster, tekadnya adalah ingin selalu membawa klaster kelompok usahanya agar terus bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Ia bercerita tentang bagaimana awalnya ide inovatif tersebut muncul yang menjadi kekuatan utama klaster usahanya tersebut.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
