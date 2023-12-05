Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ini Sederet Manfaat Holding Ultra Mikro BRI-Pegadaian-PNM

Karina Asta Widara , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |21:40 WIB
Ini Sederet Manfaat Holding Ultra Mikro BRI-Pegadaian-PNM
Foto: Dok BRI
A
A
A

JAKARTA - Direktur Utama BRI Sunarso menyatakan bahwa BRI sebagai induk dari Holding Ultra Mikro (UMi) terus menjalankan transformasi sebagai milestone penting dalam pengembangan segmen UMKM, utamanya usaha ultra mikro di Indonesia.

Usaha ultra mikro, yang sebelumnya sulit mendapatkan akses pembiayaan formal karena tidak bankable, dengan kehadiran holding yang terdiri dari BRI, PNM, dan Pegadaian, mendapatkan akses yang jauh lebih mudah terhadap pembiayaan untuk memutar roda usaha mereka.

Pembentukan Holding UMi, lanjut Sunarso, dilakukan untuk mengintegrasikan perusahaan-perusahaan BUMN yang fokus pelayanan kepada segmen mikro dan ultra mikro. Agar lebih efisien maka menggunakan outlet yang digunakan bersama, produk yang dijual secara cross selling, dan sistem yang digunakan bersama.

“Holdingisasi di bidang ultra mikro merupakan milestone penting dalam pengembangan segmen ultra mikro di Indonesia, dan ini tidak terlepas dari dorongan transformasi yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Bapak Erick Thohir,” ujar Sunarso.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/1/3190700//nusantara_regas_salurkan_bantuan_tanggap_darurat_di_sumatra-JIfu_large.jpeg
Nusantara Regas Turun Tangan Salurkan Bantuan Tanggap Darurat di Sumatra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190680//umkm-TBm6_large.jpg
Pemerintah Standarisasi Pelatihan UMKM, Koperasi hingga Pekerja Migran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/11/3190662//ilustrasi_kegiatan_bongkar_muat-7FjM_large.JPG
Pelindo Petikemas Gratiskan Biaya Layanan Bantuan Bencana Aceh dan Sumatra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/11/3190654//pgn_dan_dart_energy-EMrG_large.jpeg
PGN dan Dart Energy Berkolaborasi dalam Pemanfaatan CBM dari WK GMB Tanjung Enim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/11/3190647//infografik_kaleidoskop_satu_dekade_shopee-XijF_large.jpg
Satu Dekade Shopee: Ciptakan Dampak bagi Ekosistem lewat Inovasi dan Kolaborasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/11/3190613//ilustrasi_kota_jakarta-K0ka_large.jpg
Pajak Daerah dan Retribusi, Begini Cara Keduanya Mendukung Pembangunan Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement